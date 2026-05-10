Tomás, el hijo de Mario Pergolini, reveló la cuenta pendiente con su abuela, que falleció este jueves

Este jueves 7 de mayo, se conoció la triste noticia de la muerte de Beatriz Mancione, la madre de Mario Pergolini. Ante el silencio del conductor, fue su hijo, Tomás, quien tomó la palabra, dedicó unas palabras a su abuela y reveló la cuenta pendiente que le quedó con ella.

Las palabras de Tomás, el hijo de Mario Pergolini, sobre su abuela, Beatriz Mancione

El jueves pasado se conoció el fallecimiento de Beatriz Mancione, la madre de Mario Pergolini, a los 87 años. Ante esta situación, se suspendieron las grabaciones de Otro día perdido, el programa éxito de canal 13, y el conductor decidió llevar el duelo en silencio, sin hacer declaraciones públicas.

Mario Pergolini y su mamá, Beatriz Mancione.

Quien sí eligió su lugar en los medios para expresarse y recordarla, fue su nieto, Tomás Pergolini. El joven, utilizó su espacio en Vorterix, durante el ciclo “Esto no sucedió”, para dedicarle unas palabras a su abuela, además de revelar la cuenta pendiente que les quedó en esta vida.

Apenas comenzó el programa, el joven dijo que no tenía que explicar el motivo por el que no había estado al aire en la última edición, y que le dedicaba este nuevo episodio a su abuela. “Podés poner una cortina. Un tango, a mi abuela le gustaba el tango”, pidió, para después aclarar que había sido alguien muy cercana, muy presente, y que él la visitaba a menudo, aunque en este último tiempo, menos de lo que hubiese gustado o de las que debería. “Es duro perder un familiar, pero también era dura mi abuela. Mi abuela era una mujer hecha y derecha, con una espalda tremenda (…) yo lo que quiero hacer es contarle quién era mi abuela. La madre de mi padre era una mujer muy dulce. Alguien a quien yo le adjudico que los Pergolini cocinemos”, continuó

Tomás Pergolini.

.Más tarde se centró en su vínculo personal con ella. “Siempre me tuvo muy presente y eso a mí me enternece un montón. Ella muy descaradamente decía que tenía un amor muy especial conmigo y que era su favorito enfrente de sus otros nietos, lo cual era una barbaridad, pero era una señora que no le temía a nada (…) Ojalá yo pueda heredar el 10% de su entereza y de su fortaleza sentimental y física”, añadió.

La cuenta pendiente de Tomás, el hijo de Mario Pergolini, con su abuela

Luego de describir lo que era la figura de su abuela y destacar su resiliencia, Tomás Pergolini, ya conmovido, habló de la cuenta pendiente que le había quedado con ella. “Me quedó una mini deuda pendiente, nunca le cociné. Esa me cabe y será un aprendizaje”, explicó. “De todas maneras, un amigo me dijo que por más que no le hayas cocinado, va a vivir para siempre en tu comida, porque es la que te dio ganas de cocinar. Y me ha cocinado los mejores canelones que comí en mi vida y las mejores papas fritas que han fritado en mi vida”, agregó.

En abril, el hijo de Mario Pergolini reveló que había comenzado a estudiar para chef, aunque siempre cocinó.

Para finalizar, Tomás Pergolini, el hijo de Mario Pergolini, aseguró que hasta el último momento pensó en ella y estaba convencido de que ella había pensado en él y que eso era “algo muy lindo”. Unas palabras que despertaron cientos de muestras de aprecio, tanto de sus compañeros como de quienes miraban el programa.