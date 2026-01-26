De la primera salida de Nico Vázquez y Dai Fernández al regreso de Mario Pergolini y su esposa: la noche de gala del Teatro Colón

Nico Vázquez y Dai Fernández compartieron su primera salida en un evento que también tuvo el regreso de Mario Pergolini y su esposa. Una noche de gala en el Teatro Colón marcada por la presencia de figuras y un estreno cultural que convocó a miles de personas. La velada combinó el atractivo de las celebridades con el impacto de una propuesta artística que reunió talento y tradición.

Nico Vázquez y Dai Fernández| Créditos: Prensa Teatro Colón

El destacado teatro volvió a ser escenario de una velada que reunió cultura y figuras reconocidas. La gala tuvo como eje el estreno de Astor, Piazzolla Eterno, una obra que desplegó el legado del músico argentino con una puesta de gran potencia visual y musical. La función se vivió como un verdadero acontecimiento, recibiendo una sostenida ovación.

La noche también estuvo marcada por la presencia de celebridades que se acercaron al Colón para disfrutar del espectáculo. Entre ellas, Nico Vázquez y Dai Fernández, quienes protagonizaron su primera salida pública como pareja. La aparición juntos en un evento de esta magnitud se convirtió en uno de los momentos más comentados.

Mario Pergolini y su esposa| Créditos: Prensa Teatro Colón

Otro de los puntos destacados fue el regreso de Mario Pergolini acompañado por su esposa. La pareja no suele mostrarse en público con frecuencia, por lo que su presencia en el Colón fue interpretada como un verdadero regreso. Su aparición marcó un momento especial dentro de la gala, donde se disfrutó con la música de Piazzolla.

Marcela Tauro y Costa en el estreno de Astor, Piazzolla Eterno| Créditos: Prensa Teatro Colón

El increíble estreno en la noche de gala del Teatro Colón

El estreno de Astor, Piazzolla Eterno se presentó como una coproducción del Teatro Colón con RGB Entertainment. La puesta en escena y dirección estuvo a cargo de Emiliano Dionisi, la dirección musical de Nicolás Guerschberg y la dirección artística de Tato Fernández. Esta combinación permitió que la obra transmitiera la fuerza del legado de bandoneonista.

Nico Vázquez y Dai Fernández en el estreno de Astor, Piazzolla Eterno| Créditos: Prensa Teatro Colón

La respuesta del público fue inmediata; la sala colmada acompañó cada pasaje con entusiasmo y coronó la función con una ovación sostenida. La producción se convirtió en un suceso cultural que reafirmó la vigencia de Astor Piazzolla en la música argentina y su impacto internacional. La potencia visual y emocional fue uno de los aspectos más destacados.

La gala, además de ser un acontecimiento artístico, funcionó como un punto de encuentro para personalidades del espectáculo y la cultura. La presencia de Nico Vázquez y Dai Fernández aportó un matiz de novedad dentro del evento. Además, el regreso de Mario Pergolini y su esposa sumó un componente destacado por su relevancia.

Gustavo Yankelevich y Rosella Della Giovampaola en el estreno de Astor, Piazzolla Eterno| Créditos: Prensa Teatro Colón

