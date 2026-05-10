Quién es Abrasha Rotenberg, el padre de Cecilia Roth que cumplió 100 años: de llegar al país en el 34 a fundar diarios y revistas

Para Cecilia Roth, este fin de semana fue una fecha sumamente especial para ella y para su familia debido a que su papá, Abrasha Rotenberg, cumplió 100 años. A través de una sentida publicación en su cuenta personal de Instagram, la destacada actriz no sólo le brindó unas cálidas palabras de afecto, sino que, al describir sus cualidades, destacó su figura dentro del ámbito cultural.

La historia de resiliencia de Abraham Rotenberg, el padre de Cecilia Roth

La historia de vida de Abraham Roth, el papá de Cecilia Roth, está atravesada por un siglo marcado por conflictos bélicos que influyeron directamente en su vida. Nacido en 1926 en Ucrania, a los ocho años debió emigrar a Argentina junto a su mamá; ambos provenientes de la Unión Soviética y de raíces judías. En su infancia asistió a escuelas públicas y, simultáneamente estudiaba hebreo.

Cecilia Roth, su papá Abrasha Rotenberg y su mamá Dina Rot | Instagram

Se recibió de contador público nacional en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y ejerció esta profesión durante varios. Además, su interés por mantener latente sus raíces, mantuvo colaboraciones como escritor y periodista, mientras que también forjó un perfil empresarial. Al desarrollar su vocación con la prosa fue incursionando en el mundo del periodismo a tal punto que se consagró cofundador de la revista Primera Plana y de los diarios Nueva Sion y La Opinión; editoriales que marcaron toda una época del periodismo nacional. Debido a su arduo trabajo intelectual, también se consolido como una figura destacada de la cultura local.

En paralelo a su actividad profesional, en 1955, se casó con la cantante Dina Rot con la cual tuvo dos hijos: Cecilia y Ariel Rot. No obstante, la familia tuvo que exiliarse en Madrid tras la dictadura militar de 1976 y la persecución intelectual que sufría en territorio argentino. Allí, vivió 37 años hasta que, en 2013, decidió regresar al país.

Cecilia Roth, su papá Abrasha Rotenberg y su hermano Ariel Rot | Instagram

En su estadía por el viejo continente, Rotenberg mantuvo intacto su vínculo con el periodismo, la cultura y la escritura componiendo obras cinco literarias. No conforme con su vasta trayectoria, a los 96 años, realizó algunos bosquejos de lo que sería su nuevo libro. En paralelo, sigue manteniendo vigente su gran curiosidad y su inquietud lectora.

Abrasha Rotenberg | Instagram

Cecilia Roth y la enseñanza que le dejó su padre en estos 100 años

Si bien Cecilia Roth mantiene un bajo perfil en lo que respecta a su vida personal, en las últimas horas decidió rendirle un cálido homenaje a su padre Abrasha Rotenberg en su cuenta personal de Instagram, resaltando sus cualidades y todo aquello que lo hace especial. “Papá cumplió 100 años y caigo en la cuenta de que lleva viviendo con intensidad, inteligencia, amor, lucidez y hondura gran parte del siglo pasado y lo que va de éste”, comenzó diciendo en un extenso texto junto a una serie de imágenes de postales alusivas.

Cecilia Roth y su papá Abrasha Rotenberg | Instagram

En este marco, pese al haber cumplido un siglo de vida, el economista mantiene esa curiosidad que lo lleva a querer indagar más acerca de los acontecimientos que atraviesan a la sociedad. “Su necesidad de conocer y analizar el mundo en el que vivimos, el amor por la humanidad en el mejor, en realidad, el único, sentido de la palabra y su profundo dolor cuando lo que acontece, cerca o lejos demuestra que no toda la humanidad es digna de ese amor, lo definen”, expresó la artista llena de admiración.

Finalmente, cerró su posteo con palabras de agradecimiento y resaltando el lado más humano que lo lleva a seguir estando rodeado de sus seres queridos: “Gran persona, gran amigo, gran padre. Lo abrazo y le agradezco, entre otras cosas, la vida”.

De esta manera, la celebración por los 100 años de Abrasha Rotenberg no sólo se transformó en un emotivo homenaje virtual, sino también en un reconocimiento a una vida atravesada por la cultura, el pensamiento crítico y la resiliencia. Con una trayectoria marcada por la escritura y el compromiso intelectual, el padre de Cecilia Roth, aquel niño que llegó en 1934 a Buenos Aires, no sólo dejó huellas en el periodismo local, sino que continúa siendo una figura admirada y vigente dentro del ambiente.

NB