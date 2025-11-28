En las últimas horas, Pampita sorprendió con una declaración inesperada sobre su posible participación en "Otro día perdido". La modelo confesó que solo aceptaría ir al ciclo de Mario Pergolini si recibe un pago, revelando que tiene un “presupuesto” destinado a sus entrevistas.
Todo comenzó durante una nota con el periodista Nahuel Saa, quien le preguntó si estaría dispuesta a visitar el programa de Pergolini, tras la reciente presencia de la China Suárez y Mauro Icardi. Sin vueltas, Pampita respondió: “Yo, para ir a programas, tengo un presupuesto. Así que si en algún momento el presupuesto está, iría encantada”. Y agregó: “Prefiero quedarme en mi casa con mis hijos porque trabajo casi todos los días”.
La declaración de la conductora generó risas y comentarios en el equipo de Pergolini. Laila Roth y Rada, panelistas del ciclo, no dudaron en bromear sobre las supuestas exigencias de Pampita para aparecer en pantalla.
Qué dijo Pergolini sobre la intención de Pampita de cobrar
“¿Esto lo dijo en serio?”, preguntó Pergolini, entre risas. Y disparó: “Pero Pampa, un presupuesto tenés cuando te chocan un auto. No sabía que tenías un presupuesto para los programas”.
Laila Roth propuso con humor: “Por ahí podemos hacer una excepción, hacemos una vaquita y ponemos un poquito de plata cada uno”.
Rada cerró la broma: “Podemos pasar la gorra. Yo hago magia, Laila hace unos chistes y Mario puede conducir el evento. Quiero decirte, Pampita, que nosotros con Laila no tenemos presupuesto para venir acá”.
El conductor fue por más y consultó con curiosidad: “¿Alguien sabe de cuánta plata está hablando? ¿Hay un número? ¿Se sabe?”. Tentado, el comediante prefirió no revelar la cifra: “Sí, lo sé, pero no me animo a decirlo”.
La discusión sobre el “presupuesto” de Pampita trascendió a otros medios, y en SQP, Yanina Latorre opinó sin rodeos: “Estoy totalmente en contra cuando te invitan, te llaman de invitada para hacer una nota, me parece que no tenés que cobrar. Fue a lo de Susana, le cobró 11 mil dólares y no abrió la boca”.