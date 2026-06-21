Así fue el Día del padre de Benjamín Vicuña: el recuerdo de sus hijos, la foto de su papá y un mensaje directo

Más allá de compartir detalles de sus proyectos laborales, Benjamín Vicuña suele utilizar sus redes sociales como un espacio para expresar sus sentimientos más profundos. En fechas significativas, el actor chileno hace una pausa en su agenda para dedicar unas palabras a sus seres queridos. En esta oportunidad, con motivo del Día del Padre, abrió su corazón a través de un extenso mensaje en el que reflexionó sobre la paternidad y el impacto que esta experiencia tuvo en su vida, un rol que desempeña desde hace más de dos décadas y que, según expresó, lo transformó para siempre.

Benjamín Vicuña a corazón abierto

A través de un posteo que realizó en su cuenta personal de Instagram, Benjamín Vicuña realizó una carta abierta a todos aquellos que ejercen la paternidad. Para ello utilizó un carrusel de fotos junto a sus seis hijos -Benicio, Magnolia, Beltrán, Amancio, Blanca y Bautista- cuando eran muy chiquititos mostrando la inocencia y la ternura que los caracterizaba.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos | Instagram

“Son 20 años de ser papá, algo que seguramente cambió mi vida para siempre”, comenzó diciendo el artista dando inicio a una profunda reflexión sobre el vínculo que existe entre un padre y un hijo. “Este amor que irrumpe con la fuerza de un volcán. Este amor que no se puede explicar ni menos acotar. El amor por los hijos es seguramente el amor más grande que existe, nuestro punto débil y nuestro cable a tierra. Este amor que te hace llorar y reír al mismo tiempo”, añadió describiendo la intensidad y la complejidad de un sentimiento que, según sus palabras, atraviesa cada aspecto de la vida y redefine las prioridades para siempre.

Además, profundizó aún más en sus sentimientos al pensar sobre todo lo que implica la paternidad, desde lo más mundano hasta los temores propios de perder a un ser querido: “El amor por la vida, el miedo a partir antes de tiempo, el aprender enseñando, el descubrimiento de la paciencia más grande, el instinto protector, las ganas de guardar momentos para siempre que sabemos que no volverán y nosotros como estúpidos diciéndoles: ‘¿Se quedan quietos para una foto, por favorrrrrr?’”.

Finalmente, cerró con un punto de vista respecto a la crianza de los chicos y como los papás se topan con un rol que se va haciendo al andar. “El arte de ser padres, este oficio que se aprende de golpe o a los golpes, que nace o se hace, instinto o conciencia. Un oficio silencioso y por momentos doloroso, un oficio ancestral y contemporáneo, un oficio que termina en las faldas del misterio de tu propia muerte. Los hijos crecen, el amor muta, evoluciona, se transforma. Pero sigue siendo el motor de nuestras vidas”, aseguró.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos Benicio, Magnolia y Beltrán cuando eran bebés | Instagram

Las tiernas imágenes que compartió Benjamín Vicuña

Más allá del extenso mensaje, Benjamín Vicuña deslizó algunas de las fotos más significativas de su paternidad junto a sus herederos. “Gracias vida por darme la oportunidad de ser padre de 6 hijos hermosos, gracias por sentir este volcán en mi pecho, lleno de orgullo y ternura. Gracias, Dios”, lanzó agradecido por la oportunidad de experimentar el hecho de criar a niños de distintas edades.

Benjamín Vicuña junto a sus hijos Amancio, Blanca y Bautista cuando eran bebés | Instagram

Para ello, colocó una foto de cuando Benicio recién llegaba al mundo; Magnolia con pocos días de vida apoyada sobre su pecho; Beltrán recostado junto a él sobre una cama; Amancio a upa con pocos meses; y Blanca y Bautista sobre sus hombros. También, en sus historias de 24 horas, recordó a su papá, Juan Pablo Vicuña Parot, quien falleció en 2022. Con una postal del hombre, escribió: “Te amo, pa”.

Una vez más, Benjamín Vicuña sacó a relucir su costado más sensible para poner en palabras el profundo significado que tiene la paternidad en su vida. Con una reflexión cargada de emoción y sensibilidad, el actor compartió cómo este rol lo transformó a lo largo de los años y reafirmó el lugar fundamental que ocupan sus hijos en su día a día.