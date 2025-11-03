Así es el increíble living de Panam: fusión de estilos, lámparas colgantes y mucha madera

Panam sorprendió al mostrar el espacio central de su hogar, un living que combina estilos clásicos con detalles modernos y una marcada presencia de madera. La ambientación, pensada en cada rincón, revela una estética cuidada que se apoya en la iluminación, el mobiliario y la elección de materiales.

Panam abrió las puertas de su hogar y dejó ver uno de los espacios más cuidados de su casa, el living. Con una estética que combina elementos clásicos, detalles modernos y una impronta minimalista, el ambiente refleja una búsqueda de equilibrio entre funcionalidad y diseño. La elección de materiales, la disposición del mobiliario y la iluminación logran una atmósfera cálida y sofisticada.

Uno de los grandes protagonistas en este espacio es el piso de parqué. Su tono natural aporta calidez y conecta con el resto de los elementos en madera que se distribuyen en el ambiente. Sobre este fondo, se destaca un sillón de cuero marrón de líneas simples, que aporta textura y presencia sin romper la armonía visual. Frente a él, una mesa ratona complementa el sector de descanso, reforzando el carácter funcional.

En el centro del living de Panam se ubica una mesa de gran tamaño en tono chocolate, que funciona como eje de la composición. Sobre ella cuelgan lámparas que aportan un toque contemporáneo y generan un punto focal. La iluminación, cálida y puntual, contribuye a definir zonas dentro del ambiente sin saturar.

En la misma línea, dos floreros de gran tamaño se posicionan sobre la mesa, sumando volumen y color sin desentonar con el resto de la decoración. Además, las sillas que la rodean tienen un respaldo blanco, lo que genera contraste y aporta luminosidad. La elección de este diseño responde a una lógica de equilibrio entre lo clásico y lo moderno, sin caer en excesos.

En una de las paredes laterales del living, se ubica una televisión de gran tamaño, integrada con discreción al entorno. Su presencia no interfiere con la estética general, sino que se adapta al estilo del espacio. El diseño de Panam permite que la tecnología conviva con los detalles decorativos sin generar rupturas visuales.

El ambiente también incluye detalles que refuerzan la sensación de confort. Flores frescas, velas y objetos decorativos se distribuyen con criterio, sin sobrecargar. La iluminación ambiental, sumada a la luz natural que ingresa por los ventanales, completa una atmósfera acogedora y cálida para toda la familia.

La fusión de estilos es uno de los aspectos más destacados del living de Panam. El equilibrio entre lo clásico, lo moderno y lo minimalista se logra a través de elecciones precisas en materiales, colores y formas. La madera, presente en el piso, la mesa y algunos detalles, funciona como hilo conductor. Las lámparas colgantes aportan un guiño actual, mientras que el mobiliario mantiene una línea sobria y funcional.

Panam mostró cómo es el increíble living de su casa, un espacio que destaca por la fusión de estilos, las lámparas colgantes y el uso de madera en distintos elementos. La ambientación refleja una elección cuidada en cada detalle, con una disposición que combina funcionalidad y estética. El resultado es un ambiente que se integra con naturalidad al resto del hogar y que transmite una identidad definida.

