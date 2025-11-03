Templos, diversión y un piercing nuevo: así son los increíbles días de Juli Poggio en Bangkok

Juli Poggio está disfrutando de un lujoso viaje por Tailandia, de la mano de sus compañeras de modelaje. Entre moda, templos y excursiones magníficas, la influencer no duda en aprovechar cada minuto en el país asiático, mientras se anima a vivir nuevas experiencias. En su cuenta de Instagram, compartió todos los detalles de lo que van siendo sus días, y sorprendió a sus seguidores con arriesgadas decisiones, looks de ensueño y un nuevo piercing.

El viaje de Juli Poggio por Bangkok

El viaje de Juli Poggio por Bangkok

El viaje de Juli Poggio por Bangkok

Juli Poggio es de las modelos influencers más importantes de los últimos años. Es por eso que diversas marcas no dudan en llevarla que viva experiencias de lujo y muestre sus divertidos viajes a sus seguidores. En este caso, la joven volvió a Bangkok, Tailandia, esta vez junto a sus compañeras de modelaje, y experimentó nuevas actividades entre la cultura asiática, sus favoritos de la moda y una arriesgada decisión que sorprendió a todos.

El viaje de Juli Poggio por Bangkok

En sus historias de Instagram comenzó mostrando cómo arrancó sus días en el país asiático, tras haber disfrutado de una cena en un lujoso y moderno bar del lugar. La joven recorrió los templos más importantes, esta vez siguiendo el código de vestimenta del sagrado espacio. Con un look total white, combinó una falda tiro bajo larga con una remera manga corta. La misma contaba con un diseño que combinaba con su mini bag y sus lentes de sol. Durante todo el día, se rodeo de los lujos del templo y se introdujo aún más en la cultura tailandesa.

El viaje de Juli Poggio por Bangkok

El viaje de Juli Poggio por Bangkok

Finalmente, hizo su momento de shopping donde se divirtió con amigas entre Dolce & Gabanna y muchas marcas de lujo más. Sin embargo, lo que más sorprendió a sus seguidores fue la arriesgada decisión que tomó durante su viaje. En sus historias mostró que decidió hacerse un piercing durante el viaje. El mismo se encuentra en el labio inferior y es circular. Sus fanáticos no tardaron en mostrarse emocionados ante el nuevo accesorio de su modelo favorita.

El viaje de Juli Poggio por Bangkok

Juli Poggio viaja alrededor del mundo y disfruta de exclusivos momentos que le brinda cada uno de los países que visita. La modelo se encuentra en el mejor momento de su carrera, gracias a todos los trabajos que consigue dentro de la industria de la moda y en la actuación de las comedias musicales. En las redes sociales, no tarda en marcar tendencia con sus viajes, los looks que elige para cada ocasión y las decisiones que toma y sorprende a todos.

A.E