Así es Julián, el novio de Carolina Aguirre con el que será mamá a los 48 años: colombiano, periodista y actor de doblaje

Carolina Aguirre y Julián Cardozo se preparan para convertirse en padres de una nena. La guionista de Envidiosa anunció su primer embarazo a los 48 años y la noticia despertó interés por la identidad de su pareja, un periodista deportivo colombiano que desarrolló su carrera en distintos medios de comunicación y también incursionó en el doblaje.

Aunque la escritora alcanzó una gran popularidad por sus producciones televisivas, su novio mantiene un perfil más reservado. Sin embargo, las publicaciones que ambos comparten permiten conocer algunos aspectos de su relación, desde los viajes que realizaron hasta los encuentros familiares. Su trayectoria profesional también tiene particularidades que van más allá del ámbito deportivo.

Quién es Julián Cardozo, el periodista colombiano que está en pareja con Carolina Aguirre

Julián Cardozo es un comunicador colombiano que construyó buena parte de su trayectoria en el periodismo deportivo. Según detalla en su perfil profesional, tiene experiencia en televisión, radio, medios gráficos y plataformas digitales. Su especialización está vinculada principalmente con el fútbol, una actividad que lo llevó a trabajar en diferentes estadios.

Julián Cardozo durante diferentes coberturas como periodista deportivo.

Las fotografías que conserva de sus coberturas permiten conocer distintas etapas de su recorrido laboral. En una de ellas aparece frente a una cancha iluminada, mientras que otra lo muestra con un micrófono en una tribuna, preparado para realizar una intervención periodística. También compartió imágenes tomadas en escenarios deportivos de Argentina y del exterior.

Su formación académica se desarrolló en Buenos Aires. Estudió en el Instituto Superior de Enseñanza de la Comunicación (ISEC) entre 2012 y 2015. En ese mismo espacio menciona su vinculación con Camilo LAB, una productora dedicada al desarrollo de contenidos para diferentes plataformas.

Carolina Aguirre y Julián Cardozo posan juntos durante uno de sus paseos.

Además de su trabajo frente a las cámaras, el colombiano desarrolló una faceta relacionada con la interpretación vocal. En su canal de YouTube, comparte muestras de doblaje. Se trata de una actividad que complementa su experiencia dentro del mundo audiovisual. En sus publicaciones profesionales pueden encontrarse reels destinados a mostrar sus capacidades vocales. La interpretación de personajes constituye otra de sus áreas de interés, aunque no se conocen públicamente suficientes créditos como para identificar películas o series específicas en las que haya participado. Su trabajo se extiende, por lo tanto, a diferentes formatos de comunicación.

Lejos de las actividades laborales, sus redes sociales también muestran una faceta viajera. Entre las fotos compartidas aparecen paisajes montañosos, recorridos por espacios naturales y paseos junto a su compañera. Los viajes ocupan un lugar importante entre sus recuerdos, con imágenes tomadas durante diferentes experiencias que decidieron registrar.

La relación de Carolina Aguirre y Julián Cardozo antes de la llegada de su primera hija

Carolina Aguirre y Julián Cardozo esperan una nena, según confirmó la guionista mediante una publicación en Instagram. La escritora reveló que transita la semana 27 de embarazo y acompañó el anuncio con una fotografía de su panza. También explicó por qué había compartido tan pocas imágenes de su reciente viaje a Japón.

Carolina Aguirre y Julián Cardozo en distintos momentos de sus viajes.

En su mensaje, la creadora reconoció que inicialmente pensaba comunicar la noticia recién después del nacimiento. Sin embargo, las consultas que comenzó a recibir sobre artículos para bebés modificaron sus planes. "Fue una beba muy buscada", aseguró, aunque aclaró que el deseo de convertirse en madre había surgido hacía relativamente poco tiempo.

La publicación también incluyó una referencia al aprendizaje que ambos tienen por delante. "Aprenderemos pronto de dónde se agarra una mamadera, prometo", escribió con humor. El anuncio confirmó públicamente el embarazo de su primera hija, después de varios meses en los que había mantenido la noticia dentro de su entorno cercano.

Antes de esta confirmación, las redes sociales ya ofrecían algunos detalles sobre la relación. En una de las fotografías aparecen sentados sobre la arena, frente a una construcción de madera y bajo un cielo despejado. Ambos se muestran sonrientes y abrazados, mientras disfrutan de una salida que decidieron conservar entre sus recuerdos compartidos.

Julián Cardozo durante diferentes coberturas como periodista deportivo.

Otra composición los retrata durante un recorrido por un paisaje rodeado de montañas y vegetación. También aparecen caminando bajo la lluvia, protegidos por paraguas negros. Las postales muestran diferentes experiencias que realizaron juntos, aunque no se difundieron precisiones sobre las fechas de esos viajes ni sobre el comienzo de su vínculo sentimental.

El entorno familiar también tiene presencia en las publicaciones del comunicador. Entre las imágenes que compartió aparecen fotos junto a su madre y su padre, tomadas en distintas ocasiones. En una posa al aire libre, mientras que en la otra está sentado dentro de una vivienda junto a su papá, ambos sonrientes frente a la cámara.

Por su parte, la futura mamá cuenta con una extensa carrera como escritora y guionista. Participó en producciones como Ciega a citas, Farsantes, Guapas y Argentina, tierra de amor y venganza. Su mayor reconocimiento reciente llegó con Envidiosa, la serie de Netflix protagonizada por Griselda Siciliani que alcanzó una importante repercusión entre los espectadores.

Julián Cardozo junto a su madre y su padre en dos recuerdos familiares.

La ficción aborda, entre otros temas, las expectativas relacionadas con las relaciones sentimentales y la maternidad. En ese contexto, el anuncio de su primer embarazo despertó especial interés entre sus seguidores, quienes también conocen su trabajo como autora de historias centradas en los vínculos personales y las experiencias de sus protagonistas.

Mientras continúa desarrollando sus actividades vinculadas con el periodismo deportivo y el doblaje, Julián Cardozo se prepara para recibir a su primera hija junto a Carolina Aguirre. La creadora de Envidiosa transita su embarazo a los 48 años y, según las semanas de gestación que anunció públicamente, el nacimiento de la beba se espera para comienzos de 2027.