Así es el lujoso living quiet luxury de Stefi Roitman y Ricky Montaner: fusión de estilos y decoración floral

Stefi Roitman y Ricky Montaner son de las parejas más seguidas de las redes sociales. En todos los posteos juntos, hacen referencias a sus salidas en pareja, constantes viajes por el mundo y el acompañamiento en sus trabajos. Es por eso que no suelen abrir las puertas íntimas a su hogar en Miami, en el que viven desde hace más de cuatro años. Finalmente, en las redes sociales, fue la actriz la que decidió mostrar la nueva decoración que agregaron, y encantó a todos con el lujoso living que persigue la estética quiet luxury.

Stefi Roitman, Ricky Montaner

El lujoso living quiet luxury de Stefi Roitman y Ricky Montaner

Las celebridades no solo se vuelven influencias de la moda en su presentación a diferentes eventos fashionistas. También abren las puertas a nuevas tendencias de decoración de interiores cuando muestran el interior de sus casas. Stefi Roitman y Ricky Montaner muestran un estilo de vida muy activo, al compartir postales de sus diferentes viajes y reuniones familiares. Sin embargo, siempre mantuvieron su hogar en la intimidad, sin abrir las puertas a sus seguidores.

En las últimas horas, la actriz sorprendió a todos cuando decidió dar un giro a su estilo amante del aire libre, y mostró un día con ella, revelando el lujo que mantienen en su casa de Miami. En sus historias de Instagram, mostró la entrada-living de su hogar, con una increíble fusión de estilos, mezclando decoraciones minimalistas modernas con detalles clásicos. Como detalle lujoso, un espejo con forma de arco da la bienvenida, y refleja los muebles de madera oscuros. De fondo, se lucen las paredes blancas con molduras elegantes y la luz natural que entra por los grandes ventanales, y el color lo da un gran ramo de flores, destacando el romance que se mantiene entre ambos.

Este tipo de decoración es de las más elegidas por los famosos, y se trata del quiet luxury. Las celebridades encuentran la combinación del clásico europeo con lo moderno elegante y el toque de sofisticado sin ser recargado. Este estilo brinda un aire de casa elegante, cuidada y atemporal, manteniendo el minimalismo y el orden que buscan las celebridades.

El lujoso living quiet luxury de Stefi Roitman y Ricky Montaner

El mensaje de Stefi Roitman a Ricky Montaner por su 4 aniversario

Stefi Roitman y Ricky Montaner mantienen su amor en contra de cualquier pronóstico y polémica que le presentan los medios de comunicación. Tras meses de haber sido apuntados de separarse, el 8 de enero, la pareja comenzó su año celebrando su aniversario de bodas. La actriz compartió un tierno compilado de fotografías de ambos, junto a su mascota, donde denotaba su amor por la naturaleza y las salidas en pareja. "4 años de casados. Amor de mi vida", escribió, y generó la ternura de todos los usuarios.

El mensaje de Stefi Roitman a Ricky Montaner por su 4 aniversario

Sin embargo, en las últimas horas sorprendió cuando decidió abrirse un poco más con sus seguidores, y mostrar la intimidad del hogar que comparte con su esposo. Lejos de lo que muchos se imaginaban, por sus constantes salidas y su amor por los colores en la moda, su living sigue la tendencia del quiet luxury, encontrando una fusión de estilos modernos y detalles clásicos europeos. En Miami, ellos realizan sus trabajos en la industria de la música y la actuación, acompañándose en cada paso.

A.E