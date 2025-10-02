Aseguran que Stefi Roitman estuvo muy cerca de Mario Casas en Madrid: “Le fue a pedir…”

Stefi Roitman está instalada en Madrid y se encuentra en medio de múltiples rumores y versiones sobre su vida personal y profesional. Recientemente se conoció un dato que generó revuelo en el mundo de la farándula: la esposa de Ricky Montaner habría mantenido un encuentro con el reconocido actor español, Mario Casas.

Stefi Roitman

La información fue revelada por el periodista Roberto Antolín en diálogo con Juan Etchegoyen, donde contó el motivo detrás de la reunión de los actores: “Stefi Roitman está en España y se ha visto con el actor español Mario Casas. Ella ya lo conocía a él por un evento que habían compartido en Buenos Aires”, sostuvo desde Madrid.

La estadía de Stefi Roitman en España que generó revuelo

La vida privada de la modelo acaparó la atención de los medios argentinos y españoles. Días atrás, comenzó a circular en redes sociales un video que vinculaba a Stefi Roitman con Nicolás Furtado, despertando especulaciones sobre un supuesto acercamiento entre ambos. Sin embargo, Antolín desmintió esa versión. “Ahora te voy a dar datos sobre este encuentro pero no pasó nada entre Stefi y Nicolás Furtado. Una influencer subió un video de los famosos en dos calles distintas y los vinculó”, aclaró el periodista español.

Nico Furtado y Stefi Roitman

Tras aclarar dicho rumor, la atención se posó en el encuentro que Stefi Roitman mantuvo con Mario Casas en la capital española. Según reveló el periodista, fue apartir de esa reunión que comenzaron a surgir las versiones de un acercamiento entre los artistas.

La verdad tras el acercamiento entre Stefi Roitman y Mario Casas

De acuerdo con Antolín, la reunión entre Stefi Roitman y Mario Casas tuvo un fin estrictamente laboral: “Mario Casas se encontró con Stefi en estos días”, reveló, al mismo tiempo que aportó el motivo del acercamiento. “Lo que quiere Stefi es instalarse en España y que alguien la mueva acá como actriz y Mario Casas se ha lanzado a la producción más allá de ser actor. Fue a pedirle ayuda a Casas y se encontraron”, sentenció el periodista.

Ricky Montaner y Stefi Roitman

Además, Roberto Antolín agregó: “Son re que te amigos Mario Casas y Stefi y ella le ha pedido ayuda. Lo que yo tengo entendido es que fue exclusivamente laboral la reunión y ella quiere que Mario la meta en sus películas y cortometrajes”. En ese contexto, también detalló que Roitman ya forma parte de una producción internacional en España: “Ella ha entrado en esta película que han presentado en España como se dice en España, ha entrado como enchufe. Es una producción americana y allí está trabajando Stefi”.

Finalmente, el cronista europeo cerró su información asegurando que, pese a los rumores de supuestos acercamientos de Stefi Roitman, Ricky Montaner no tendría motivos de preocupación. “Ricky Montaner puede estar tranquilo con Stefi de momento pero es cierto que Madrid tiene tentaciones”, comentó.