Stefi Roitman sorprendió al admitir su crisis con Ricky Montaner: la frase que encendió las versiones con Nico Furtado

Hace unos días un vídeo grabado en las calles de Madrid desató revuelo en redes sociales pues, en las imágenes se veía a Stefi Roitman junto a Nico Furtado, y de inmediato surgieron versiones que apuntaban a una posible crisis con Ricky Montaner, su esposo desde 2022. La modelo argentina, radicada en Miami desde su casamiento con el músico, fue señalada por un supuesto encuentro secreto con el actor uruguayo.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Sin embargo, lejos de esquivar el tema, Stefi Roitman decidió hablar públicamente sobre su presente sentimental. En una entrevista con el programa español Tomátelo con vino, la actriz se sinceró sobre su matrimonio y su decisión de instalarse temporalmente en Madrid, donde trabaja en nuevos proyectos artísticos.

El presente sentimental de Stefi Roitman

Durante la entrevista, Stefi Roitman contó cómo fue el proceso de decidir alejarse por un tiempo de Ricky Montaner para enfocarse en su carrera: “Necesitaba comerme el mundo de nuevo”, reconoció.

Además, la modelo añadió: “Él no iba a esperar a que le diga ‘mirá mi amor, este año me voy a vivir a Madrid’. Crisis, charla con mi esposo. Le dije ‘mi amor, necesito salir a comerme el mundo de nuevo porque me lo estaba comiendo pero desde un lugar más cómodo’”.

Stefi Roitman aclaró que su decisión no implica un distanciamiento sentimental, sino una búsqueda personal y profesional: “Hay algo que alimenté ahí que fue importante para tener la familia que tengo. La pareja que tengo. Lo que yo he creado con él es de las cosas que más orgullosa me hace sentir. En una pareja donde hay comunicación, respeto, admiración”, sentenció.

La fortaleza en el vínculo de Stefi Roitman y Ricky Montaner

En otro tramo de la entrevista, Stefi Roitman profundizó en su forma de vivir la relación y la importancia de mantener la independencia: “En una pareja el amor está como seguro, pero voy a algo más específico: una construcción de a dos. Te estoy eligiendo. Vamos a construir dejando al otro también esa individualidad tan importante. Yo soy una persona muy libre, independiente desde siempre”, sostuvo.

Stefi Roitman y Ricky Montaner

Ya finalizando su intervención, Stefi Roitman explicó cómo atraviesa este nuevo capítulo personal y profesional desde España: “Él me ha conocido en un contexto diferente. Libre e independiente nunca dejé de ser, eso se nota, pero estoy materializando lo que me pide el alma. El apoyo es muy importante de una persona que amás”, concluyó.