Linda Peretz opinó del romance de su hijo, Tomás Rottemberg, y Natalie Pérez en un contexto distendido, donde se refirió con naturalidad al vínculo que une a los jóvenes. La actriz compartió una mirada cercana sobre la relación, y reveló una anécdota con la artista que fascinó a todos.

Linda Peretz dejó en claro lo que opina de la relación de su hijo con Natalie Pérez

Linda Peretz se refirió por primera vez al vínculo sentimental entre su hijo, Tomás Rottemberg, y la actriz y cantante Natalie Pérez. La reconocida figura del teatro argentino habló del tema en un contexto distendido, dejando en claro que conoce a la pareja de su hijo y que mantiene con ella un trato cercano.

Linda Peretz

La relación entre el productor y la cantante se confirmó hace pocos días, cuando ambos fueron vistos juntos en una salida teatral. La pareja asistió a una función de la obra Next to Normal, y se mostraron caminando de la mano, en lo que fue su primera aparición pública como novios. Desde entonces, el vínculo comenzó a generar interés entre sus seguidores.

En la misma línea, Linda Peretz, madre de Tomás Rottemberg, dio una entrevista a Intrusos (América) en el marco de la primera función de Teatrísima, el evento a beneficio de La Casa del Teatro, donde se mostró relajada y sonriente. Al ser consultada por el noviazgo de su hijo con Natalie Pérez, no dudó en expresar su opinión: “La vi, es divina la piba”.

La divertida anécdota entre Linda Peretz y Natalie Pérez

Durante el evento teatral, la actriz compartió una anécdota que dejó en evidencia el vínculo cercano que mantiene con Natalie. “Un astrólogo me dijo: ‘Vos naciste para embellecer al otro’. Buena oportunidad: Natalie no tenía qué ponerse para ir al programa y le dije: ‘Te voy a prestar todo lo que vos quieras’. Abrimos mi placard”, relató.

Natalie Pérez

Por su parte, Natalie Pérez sorprendió el viernes 17 de octubre en el ciclo de Mario Pergolini al revelar que estaba en pareja. Además, detalló que su suegra le había prestado ropa para asistir a un programa. El gesto fue mencionado por ambas como parte de una dinámica familiar distendida y relajada que marca su cercanía.

Cabe destacar que Tomás Rottemberg, un reconocido productor de espectáculos e hijo de Carlos Rottemberg, mantiene un perfil bajo en los medios. Su relación con la artista lo ubicó en el centro de la atención en los últimos días, especialmente por la trayectoria de ambos y por el entorno familiar que los rodea. La pareja fue vista en una salida teatral, y desde entonces se confirmó el romance.

Tomás Rottemberg

VDV