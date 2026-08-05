Así es el recibidor de la casa de Mauro Icardi: rompecabezas y retrato XL junto a la China Suárez

Mauro Icardi se encuentra en el centro de la escena mediática al continuar su guerra con Wanda Nara. En las últimas horas, el jugador mostró un espacio de la casa que comparte con la China Suárez y causó repercusiones. Se trata de un rompecabezas y retrato XL donde presume su historia de amor con la actriz.

El rincón más íntimo de Mauro Icardi que generó revuelo en las redes

Mauro Icardi volvió a abrir las puertas de su casa a través de las redes sociales y dejó al descubierto uno de los espacios más llamativos de la propiedad que comparte con la China Suárez. El futbolista mostró el recibidor de la vivienda, donde la decoración está protagonizada por una pieza artística de gran tamaño que rinde homenaje a su historia de amor con la actriz.

Apenas se ingresa a "la casa de los sueños", como la describió Wanda Nara en su momento, todas las miradas se dirigen hacia una enorme obra realizada con piezas de rompecabezas, que recrea una fotografía en primer plano de la pareja. En la imagen, ambos aparecen abrazados y sonrientes, en un retrato XL de estética romántica trabajado en tonos sepia y tierra, que aporta un efecto cálido y elegante al ambiente.

La China Suárez y Mauro Icardi

Tal como se puede observar en la historia de Instagram que subió Mauro Icardi, el cuadro ocupa gran parte de una de las paredes del hall de entrada y se convierte en el punto focal del espacio. Más que un simple elemento decorativo, funciona como una declaración de amor y refleja el lugar que ocupa la relación amorosa con la actriz en su vida

La ambientación del recibidor acompaña esa propuesta con una estética clásica y sofisticada. Las paredes en color beige, los pisos de mármol claro y la iluminación cálida crean un entorno luminoso y refinado. A un costado del gran rompecabezas se exhibe una composición vertical de fotografías enmarcadas en negro, donde también pueden verse distintos momentos compartidos por la pareja.

El recibidor de la casa de Mauro Icardi

El espacio se completa con una copa ornamental de grandes dimensiones, de inspiración clásica y acabado envejecido, que aporta un aire señorial al ambiente y contrasta con el carácter más personal de las imágenes familiares. La publicación de Mauro Icardi no solo llamó la atención por la decoración de este espacio con un retrato XL junto a la China Suárez sino también porque estuvo acompañada por un mensaje con tono irónico, en el que hizo referencia a las restricciones judiciales que existieron en el pasado respecto de la presencia de la cantante en su vivienda.

"¿El cuadro lo puedo colgar S.S o me lo quiere embargar?", escribió picante. Luego agregó: "Aún recuerdo cuando en las resoluciones escribía que la señorita María Eugenia Suárez no podía estar presente en mi propia casa. ¡Impresentable!".

De esta manera, el recibidor de la casa de Mauro Icardi con rompecabezas y retrato XL junto a la China Suárez como protagonistas generó repercusiones en las redes sociales y reveló el rincón más especial del deportista, el cual a través de la decoración refleja su presente sentimental.

Wanda Nara apuntó contra Mauro Icardi tras mostrar el retrato XL con la China Suárez: "Lo armaron mis propias hijas"

En su regreso al país junto a sus cinco hijos y su pareja, Martín Migueles, Wanda Nara se mostró afectada por su pelea mediática y judicial con Mauro Icardi. En este sentido, aprovechó para dejar en claro que vio la imagen que su expareja tiene en el recibidor de su casa.

Fiel a su estilo filoso, la conductora contó un detalle desconocido sobre el cuadro gigante que Mauro Icardi presumió en su red social. "Ese rompecabezas gigante lo armaron mis propias hijas como actividad después de seis meses que no veían a su papá y son cosas que son violentas para un nene", expresó en Desayuno Americano.

Wanda Nara y Mauro Icardi

Por último, Wanda Nara arremetió: "Lo primero que quiere hacer un nene es jugar con su papá no ponerse a hacer un rompecabezas de la novia. Entonces hay un montón de microviolencias que a las nenas le van a generar o no un trauma, eso lo dirán sus terapeutas, pero hay que cuidarlas".