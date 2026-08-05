“Es una lucha de muchas mamás”: Wanda habló sobre la violencia en el conflicto con Mauro Icardi

A dos años de la separación de Wanda Nara y Mauro Icardi, la guerra judicial entre ambos parece no tener fin. Tras las reiteradas denuncias que la empresaria presentó contra su expareja y padre de sus dos hijas, Francesca e Isabella, y luego del conflicto que protagonizaron en Italia por la retención de los pasaportes y la negativa del exdelantero del Galatasaray a firmar la documentación necesaria, la conductora ya regresó a la Argentina junto a sus hijos. Al arribar al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, brindó una entrevista en la que habló sobre la violencia que atraviesa el conflicto que mantiene con el futbolista.

La palabra de Wanda Nara sobre el enfrentamiento con Mauro Icardi por sus hijas

Luego de regresar a la Argentina en medio de su conflicto judicial con Mauro Icardi, Wanda Nara brindó una entrevista esta mañana a Pamela David para Desayuno Americano (América TV) donde defendió el accionar de la Justicia argentina y aseguró que el país cuenta con herramientas eficaces para proteger los derechos de los menores. "Es una lucha de muchas mamás. Puedo asegurar que Argentina, con respecto a otros lugares del mundo, está muy avanzado en los derechos de los niños", afirmó, acto seguido agregó: "La justicia para los chicos en Argentina actúa muy rápido, en las prohibiciones que salen rápido para que un papá que no paga no salga del país. Entonces eso me enorgullece de mi país".

Wanda Nara y Mauro Icardi | Instagram

En este marco, la conductora explicó que su principal preocupación es el bienestar de Francesca e Isabella quienes atraviesan el enfrentamiento legal entre sus padres. "Yo siento la responsabilidad de que mis hijas tengan que tener, al margen de todo el dolor, todo el sufrimiento, todo el miedo, toda la incertidumbre", expresó. Además, cuestionó el pedido de restitución presentado por el delantero: "Imagínate que tenés un papá que está pidiendo constantemente una restitución a Turquía, que es un disparate".

En ese sentido, Wanda remarcó que siempre administró los recursos económicos pensando en sus hijas y descartó cualquier cuestionamiento sobre el destino del dinero. "Yo sé que no malgasto el dinero de ellas, yo sé cómo se los invierto, cómo se los cuido, o en qué lo gasto", sostuvo al referirse a la cuota alimentaria y a las decisiones judiciales. Asimismo, disparó: "No se compensa obviamente con lo material todo este sufrimiento, pero que al menos sientan que cuando sean grandes, hoy no entienden que el derecho de ellas, al menos una parte de sus padres, y logro que se haga".

Al hablar sobre la vivienda ubicada en el barrio privado de Santa Bárbara, la empresaria recordó que fue el propio Icardi quien propuso que el inmueble quedara como garantía de alimentos futuros. "Me parece raro que ahora opine diferente, y bueno, por suerte la Justicia entendió que esa casa va a ser para las nenas", manifestó.

Wanda Nara y Mauro Icardi | Instagram

Wanda Nara habló de violencia y lapidó a Mauro Icardi

Por otra parte, Wanda Nara abordó sobre las reacciones de Mauro Icardi y cuestionó las declaraciones públicas del excapitán del equipo turco contra el juez de la Nación que lleva a cabo el expediente de las menores. Según expresó, ese tipo de actitudes reflejan una conducta preocupante: "Una persona que se atreve a insultar públicamente a un juez de la Nación, imaginate lo que pueda hacer en la intimidad". En ese marco, insistió: "Yo siempre hablé de violencia y se me subestimó".

Bajo esta línea, la mayor de las hermanas Nara también hizo referencia a distintos episodios que calificó como "microviolencias" hacia sus hijas. Entre ellos, recordó que durante un encuentro con su padre las niñas habrían armado un rompecabezas con la imagen de Eugenia “China” Suárez y él: "Me parece que hay muchas cosas que son una falta de respeto, como ese rompecabezas que mostraron una pared, que lo armaron mis propias hijas, después de seis meses o no sé cuántos meses que no veían a su papá, la primera actividad que hacen es ese rompecabezas gigante".

Wanda Nara | Instagram

Ante esto, reflexionó: "Son un montón de microviolencias chiquitas o situaciones que a las nenas les van a generar o no un trauma. Eso lo dirán sus terapeutas". Asimismo, pidió poner el foco en la protección de los menores y en el respeto dentro de los vínculos familiares. "Muchas cosas que se ven en redes son violentas y habría que poner un stop y decir basta", expresó, al mismo tiempo que también sostuvo: "Lo que les enseño a mis hijos, a las nenas y a los nenes, es el respeto y el límite".

Por último, defendió el monto fijado por la Justicia en concepto de alimentos y explicó que, pese a tratarse de una cifra millonaria, representa una porción reducida de los ingresos del futbolista. "¿Es mucho 3 millones en una casa? Sí. Pero representan solo el 3% de ese contrato que generé yo y que hice yo", afirmó, antes de remarcar que "los expedientes priorizan a los menores".

Recién llegada a la Argentina luego de su estadía por Europa, Wanda Nara volvió a respaldar públicamente las decisiones de la Justicia argentina en medio de su disputa con Mauro Icardi. Convencida de que las resoluciones buscan resguardar el bienestar de Francesca e Isabella, la empresaria insistió en que su prioridad es proteger a sus hijas tanto en el plano emocional como económico, mientras el conflicto judicial con el futbolista continúa sumando nuevos capítulos.