Así son las románticas vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: amor, cultura y tradiciones

Duki y Emilia Mernes son una de las parejas del momento en la industria musical. Si bien llevan un tiempo juntos, los artistas siguen llamando la atención en redes sociales. En esta ocasión, la pareja compartió el álbum de fotos de sus románticas vacaciones en Japón y deslumbraron a todos.

Kimonos, jardines tradicionales y complicidad: las soñadas vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón

Luego de su paso por la Milan Fashion Week, Duki y Emilia Mernes volvieron a armar las valijas y volaron rumbo a Japón junto a un grupo de amigos. A través de sus redes sociales, la cantante oriunda de Entre Ríos compartió un resumen de su estadía en Asia, mostrando distintos momentos del viaje y algunas postales que reflejan la experiencia cultural que están viviendo.

Como suele ocurrir con cada una de sus publicaciones, las imágenes no tardaron en captar la atención de sus fanáticos. Entre las fotos más comentadas se encuentra una en la que ambos posan frente a un tradicional torii, el icónico portal rojo que suele encontrarse en templos japoneses. En la postal, la pareja aparece mirándose con complicidad y protagonizando una escena romántica que refleja su sólido vínculo.

Para la ocasión, Emilia Mernes apostó por un kimono rosa con estampas florales, una prenda tradicional japonesa que combinó con un delicado peinado recogido adornado con una gran flor a tono. El look resaltó la estética cultural del lugar y aportó un aire delicado. Por su parte, Duki eligió un kimono negro, que acompañó con un estilo sobrio y relajado. El artista mantuvo su impronta urbana, pero adaptada al contexto cultural.

La imagen se completa con un entorno típico japonés: un sendero de piedra rodeado de vegetación y construcciones de madera que enmarcan el tradicional arco rojo. La publicación no tardó en llenarse de “me gusta” y comentarios de sus fanáticos, quienes celebraron tanto el viaje como la continuidad de su relación.

Las fotos de Emilia Mernes en plena ceremonia del té en Japón

Para vivir una experiencia completa en Japón, Emilia Mernes decidió sumarse a la ceremonia del té. Dentro de una casa tradicional japonesa, la artista lució su kimono rosa con estampado floral y un maquillaje natural que se asemeja a la estética de los países asiáticos. "Una oportunidad que solo ocurre una vez", escribió, feliz y entusiasmada, la joven.



Cabe destacar que el gesto de preparar el té no es simplemente culinario sino que en Japón se trata de un evento que busca expresar cuatro principios del zen: armonía, respeto, pureza y tranquilidad. La preparación gira en torno al matcha, un té verde en polvo que se popularizó los últimos años en nuestro país, y cada paso se realiza lentamente con movimientos extremadamente precisos.

En otra de las fotos, la intérprete de "mp3" se muestra posando en un típico jardín japonés, que conduce a la casa de té, llamado roji que significa “camino cubierto de rocío”. El mismo está pensado para que los turistas dejen atrás el mundo cotidiano y puedan conectar con la ceremonia. En resumen, así son las románticas vacaciones de Duki y Emilia Mernes en Japón: amor, cultura y tradiciones. Sin dudas, se trata de una pausa en sus agendas profesionales para disfrutar de nuevas experiencias juntos.