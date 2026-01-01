Las lujosas vacaciones de Emilia Mernes y Duki en los Estados Unidos

Emilia Mernes y Duki eligieron cerrar un año intenso con una escapada soñada a los Estados Unidos, lejos de los escenarios y del ritmo frenético que marcó su agenda durante los últimos meses. La pareja viajó a las Montañas Rocosas de Colorado, donde se regaló unos días de descanso rodeada de nieve, paisajes imponentes y un clima de absoluta intimidad. Las postales que compartieron en redes sociales dejaron ver una combinación perfecta entre lujo, naturaleza y complicidad, una pausa necesaria antes de encarar un nuevo año cargado de proyectos.

Rodeada de nieve y luces cálidas, Emilia Mernes disfrutó del paisaje invernal en Colorado, con un look total white que acompañó la postal de cuento.

El destino elegido fue un exclusivo pueblo de montaña, reconocido por sus centros de esquí y su estética de cuento invernal. Allí se alojaron en una cabaña de alto nivel, con amplios ventanales, interiores cálidos y vistas privilegiadas al paisaje nevado. Entre caminatas al aire libre, cenas compartidas y momentos de relax frente al fuego, la pareja encontró el equilibrio justo entre descanso y disfrute. Lejos del ruido urbano, el viaje funcionó como un refugio personal y emocional.

Emilia Mernes, estilo y calma en la nieve

Como suele ocurrir, Emilia fue quien compartió los detalles más cuidados de la escapada. En sus redes sociales publicó una serie de imágenes donde se la ve sonriente, relajada y plenamente conectada con el entorno, siempre acompañada por Duki y un grupo cercano de amigos. Sus looks invernales no pasaron desapercibidos y rápidamente marcaron tendencia, con abrigos claros, accesorios de lujo y una estética que dialogó a la perfección con el paisaje blanco. Cada imagen combinó moda, naturalidad y sensibilidad visual.

Emilia y Duki posaron junto a su grupo de amigos en plena nieve, compartiendo días de descanso y complicidad en Colorado, lejos de los escenarios.

Más allá del vestuario, las fotos transmitieron una sensación de calma y disfrute genuino. La cantante mostró un costado más íntimo, lejos de los grandes escenarios y la exposición constante que atraviesa su carrera. Hubo espacio para momentos simples, risas compartidas y escenas cotidianas dentro de la cabaña. Esa cercanía emocional fue celebrada por sus seguidores, que destacaron la autenticidad de cada publicación.

Duki, amor y complicidad lejos del ruido

Duki acompañó el viaje con un perfil más reservado, aunque no por eso menos expresivo. En uno de los posteos de Emilia, el trapero le dedicó un mensaje cargado de afecto que rápidamente se volvió viral entre los fans. El gesto, espontáneo y sincero, reforzó la imagen de una pareja sólida y en sintonía. A pesar de no ser afecto a las demostraciones públicas, eligió dejar una huella clara.

Entre caminatas y charlas al paso, Emilia Mernes y Duki recorrieron las calles nevadas de Colorado junto a amigos, disfrutando del ritmo pausado del invierno.

Las imágenes del descanso también reflejaron una dinámica simple y auténtica entre ambos. No hubo excesos ni poses forzadas, sino momentos compartidos y gestos naturales. Entre nieve, lujo y afecto, Emilia Mernes y Duki confirmaron que su vínculo sigue creciendo con solidez, incluso lejos de casa y del centro de la escena.