Así se hizo la torta de dulce de batata y queso de Wanda Nara que es furor: cuánto cuesta y dónde conseguirla

El pasado 10 de diciembre, Wanda Nara cumplió años y lo celebró a lo grande. La conductora de MasterChef compartió las postales de un festejo que incluyó a decenas de famosos y una cena exclusiva en el restaurant de Germán Martitegui. Sin embargo, lo que más llamó la atención de los múltiples carretes que se pudieron ver, es la inesperada torta de dulce de batata y queso, que rápidamente se convirtió en un furor. En CARAS conversamos con los responsables de esta idea, que nos contaron la historia detrás de la misma, como así también el precio y la manera en la que se puede conseguir.

Así surgió la torta de queso y dulce de Wanda Nara

Quien pensó este regalo tan exótico fue Florencia Giraud, coordinadora de producción de MasterChef Celebrity, que también trabajó en Bake Off famosos. “Cuando me enteré del cumpleaños de Wanda pensé qué le podíamos regalar. Y lo que me pasa es que a personas que tienen todo y que van a recibir las mejores tortas que hay, digo ¿con qué la podés sorprender?”, nos reveló, para después marcar que el desafío pasaba por intentar sorprenderla con algo que le gustara. “No tiene que ver con el precio de la torta, sino con el ingenio. Es lo que creo.”, añadió.

Wanda Nara con su torta.

Con esa premisa en mente, fue que recordó que Wanda Nara tiene un gusto muy marcado por el dulce de batata con queso, más precisamente el queso gouda. “En Bake Off pedía todos los días queso y dulce y acá día por medio come queso y dulce. Y dije listo, hay que hacerle una torta de queso y dulce. “La torta vigilante”, la bauticé”, explicó.

Lo más curioso del caso es que, lejos de lo que se podría esperar, por tener a Damián Betular en el programa, la torta se realizó en una fiambrería. “La esposa de uno de mis compañeros trabaja en una fiambrería y le dije que teníamos que hacer una torta de queso y dulce. Compramos la horma del queso gouda y con una tanza le dieron el grosor. Fue queso y dulce, queso y dulce, para que se sostenga”, narró Florencia.

Los corazones, también de queso y dulce, fueron idea de la fiambrería.

La repercusión que tuvo la torta vigilante de Wanda Nara y su precio

Quienes también brindaron su testimonio fueron los dueños de la fiambrería: La abuela Ana. Según contaron, una vez que Wanda Nara publicó las fotos de su cumpleaños, su Instagram (@laabuana) no dejó de recibir pedidos de gente que quería encargarle la preparación para Navidad.

“La repercusión fue tremenda, ya nos encargaron varias para Navidad”, explicaron desde la fiambrería y envían decenas de capturas de pantalla como prueba. “Se llama la torta de Wanda. Prácticamente”, añadieron.

Algunos de los mensajes que les mandaron.

En la misma línea, también explicaron el precio que tiene esta torta de dulce de batata y queso con la que Wanda Nara celebró su cumpleaños. “La de ella es con un mejor queso y salió 75 mil pesos, pero cuestan a partir de 35 mil pesos. Depende de la cantidad de pisos y del queso que elija el cliente”, detallaron

De esta manera, los responsables de la torta de dulce de batata y queso con la que Wanda Nara celebró su cumpleaños explicaron cómo surgió la idea y la enorme repercusión que tuvo. Sin dudas se trató de una de las historias más llamativas del cumpleaños de la conductora de MasterChef Celebrity.