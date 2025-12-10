Así fue el festejo de cumpleaños de Wanda Nara: Hello Kitty, una carta especial de sus hijas y todos los regalos que recibió

El cumpleaños número 39 de Wanda Nara empezó junto a sus hijos. La conductora compartió en redes el primer regalo del día, un desayuno improvisado en casa con una porción de cheesecake y dos cartas manuscritas de Francesca e Isabella. “exploto de amor”, escribió sobre la imagen donde se veían dibujos, corazones y la frase “feliz cumple mamá”.

Cumpleaños de Wanda Nara

Aun así, el día laboral no se detuvo. En plena grabación de MasterChef Celebrity, la producción, los participantes y sus compañeros de equipo se organizaron para sorprenderla con una celebración especial. Wanda Nara llegó al estudio sin imaginar que la esperaban saludos, una torta temática de Hello Kitty y un ambiente festivo que transformó un día de trabajo en una fiesta inolvidable.

El festejo en MasterChef: torta de Hello Kitty, pizza y emoción en el set

Wanda Nara comenzó su jornada en los pasillos de Telefe, donde el equipo de MasterChef Celebrity había preparado una sorpresa. Evangelina Anderson, una de las primeras en mostrar el detrás de escena, compartió videos donde se ve a todo el equipo cantándole el “Feliz cumpleaños” mientras la conductora posaba en el piso, sonriendo, rodeada de sus compañeros.

El momento más emotivo llegó cuando sus hijas Francesca e Isabella ingresaron al estudio sosteniendo una torta de Hello Kitty, con decoración completa de la famosa gatita, desde los colores hasta los detalles del diseño. Wanda Nara se emocionó, abrazó a las nenas y compartió la escena en sus historias.

Los saludos, los regalos y las sorpresas de la familia a Wanda Nara

Además de las cartas de sus hijas, Wanda Nara recibió un mensaje especial de su hijo Benedicto, quien subió una foto de cuando era bebé en brazos de su mamá acompañada del tierno mensaje: “feliz cumpleaños, te amo”. A esto se sumaron los buenos deseos de Maxi López, que la felicitó desde Europa, y un aluvión de mensajes de colegas, familiares y amigos.

Cumpleaños de Wanda Nara

Entre los regalos destacados, Wanda Nara mostró con orgullo un Rolex, varios ramos de flores y obsequios que le llegaron al estudio y a su casa a lo largo del día. Todo eso se sumó a la decoración temática de Hello Kitty que acompañó el festejo familiar, reforzando la estética rosa y blanca que tanto le gusta a la empresaria.