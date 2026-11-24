El día a día de Amanda, la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe, cobra vida en un ambiente pensado a su medida, donde la decoración dialoga con el juego libre sin resignar armonía visual. A través de las postales compartidas por la bailarina en redes sociales, se asoma un refugio luminoso que combina calidez, texturas suaves y guiños a la naturaleza. Pisos de madera, textiles amables y piezas elegidas con criterio arman una escenografía serena que acompaña el crecimiento día a día, logrando ese equilibrio tan buscado entre lo estético y lo funcional en casa.

Macarena Rinaldi y Fede Hoppe junto a su hija

Maca Rinaldi apuesta por un mural campestre que roba todas las miradas

La pared principal de la sala de juegos de la hija de Maca Rinaldi y Fede Hoppe funciona como un auténtico telón de fondo ilustrado que transforma el ambiente en un paisaje sereno. Un caballo en tonos marrones y crema avanza entre hierbas, piedras y pequeñas flores silvestres, logrando un efecto delicado que aporta movimiento sin saturar la vista.

La paleta de colores suaves mantiene la calma visual y convierte el sector en un escenario ideal para imaginar historias al aire libre dentro de casa. Amanda, vestida con un conjunto rayado en rojo y blanco con vincha a juego y sandalias claras, posa frente a esta escena natural que suma carácter y dulzura a partes iguales, haciendo que la pared deje de ser un simple límite para volverse protagonista.

Cuarto de juegos de la hija de Macarena Rinaldi y Fede Hoppe, Amanda. Estilo Montessori y con gran mural.

Junto al mural, Macarena Rinaldi alige una biblioteca baja de madera con frente en rosa pastel invita a curiosear y elegir cuentos sin ayuda. Los volúmenes asoman de frente, facilitando que la tapa ilustrada sea el primer gancho para despertar la curiosidad temprana. Entre los títulos visibles asoman propuestas como "Primeras palabras", acompañadas por otros ejemplares apoyados sobre el piso y una alfombra clara de trama suave. Un peluche blanco con detalles rosados descansa cerca del borde, reforzando esa sensación de abrigo y cercanía que define a todo el sector y vuelve cada encuentro con los libros mucho más cercano y amigable.

Amanda Hoppe y la cocina infantil que invita a experimentar

En otro ángulo del espacio, frente a cortinas livianas que filtran la luz natural, Macarena Rinaldi elige una cocinita de madera en verde salvia y tono natural. Su diseño limpio, con bacha metálica, canilla, horno con visor, perillas y estantes abiertos, responde a una lógica práctica y cercana que fomenta el juego simbólico. Las puertas y compartimentos permiten guardar, abrir y explorar con naturalidad. En las imágenes, Amanda se muestra concentrada frente al mueble, luciendo un vestido estampado con flores rosadas y follaje en tonos suaves que armoniza con la paleta general y acompaña el movimiento de sus manos mientras descubre cada rincón del juego.

Amanda Hoppe y su cocina Montessori

Lo más atractivo de este espacio es cómo conviven los elementos previstos para el juego con los hallazgos espontáneos del día a día. Sobre la mesada o en los estantes asoman zanahorias de juguete en un plato, un cubo verde y hasta una pelota amarilla de tenis guardada en la alacena superior, prueba de que el lugar se vive de verdad. Sobre el piso de madera, una alfombra tejida en tonos neutros delimita la zona y aporta textura bajo los pies descalzos, sumando capas de confort que invitan a quedarse jugando un rato más.

Claves deco para replicar el espacio

*Priorizar la escala infantil: Muebles bajos y abiertos permiten que los chicos alcancen sus libros y utensilios de juego con autonomía.

*Apostar por una base neutra: La madera, los blancos rotos y los tonos tierra mantienen la armonía general incluso cuando suman colores puntuales.

*Sumar un punto focal ilustrado: Un mural o gráfica suave aporta identidad y calidez sin necesidad de recargar el resto del mobiliario.

*Mezclar texturas amables: Alfombras tejidas, cortinas translúcidas y juguetes de madera suavizan el ambiente y lo vuelven acogedor.

Amanda, la hija de Macarena Rinaldi y Fede Hoppe cumplirá dos años en enero

Lejos de las estridencias habituales en muchos cuartos infantiles, este rincón demuestra que es posible lograr un espacio tierno, funcional y visualmente armónico. Cada elemento elegido por Macarena Rinaldi y Fede Hoppe para su hija, acompaña el ritmo del juego y construye una atmósfera serena donde la infancia se despliega con libertad, frescura y encanto en cada jornada.