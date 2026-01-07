Duelo de looks: Pampita y Juana Viale, romanticismo chic o boho relajado para un evento top en Punta del Este

En un evento top en Punta del Este, Pampita y Juana Viale se convirtieron en dos de las grandes protagonistas de la jornada. Entre sonrisas, gestos de complicidad y una actitud relajada frente a las cámaras, las presentadoras demostraron una vez más por qué marcan tendencia en la ciudad esteña.

Los looks con sello propio de Pampita y Juana Viale en Punta del Este

Pampita y Juana Viale disfrutan de unas merecidas vacaciones en Uruguay pero también se organizan para cumplir con sus compromisos laborales. Recientemente, coincidieron en un exclusivo centro comercial de Punta del Este donde participaron de un divertido recorrido por sus locales y posaron para los fotógrafos.

Como era de esperarse, los presentes en lugar quedaron cautivados con sus looks. Para esta ocasión, Pampita apostó por un vestido blanco, delicado y femenino, ideal para una cita veraniega. Este diseño corto se encuentra confeccionado en tela de encaje, que brindaba un efecto calado y un aire romántico a la prenda. Además, este ítem, que tiene mangas largas y una silueta recta, combina sensualidad y elegancia en partes iguales, dejando ver la piel de manera sutil y sofisticada.

Pampita (RS Fotos)

El vestido de Pampita se destaca por su trabajo artesanal, con motivos florales y detalles geométricos que aportan protagonismo sin necesidad de accesorios recargados. Fiel a su estética natural, la top model completó su outfit con un cabello suelto y ondas suaves, y un make up natural que refuerza su impronta fresca y súper chic.

Juana Viale, por su parte, eligió un look con impronta boho relajado: body sin mangas de escote en V, con un estampado en tonos cálidos, y pantalón y pantalón denim wide leg en color beige. Esta mezcla de una prenda ajustada y la otra más holgada logró un resultado canchero y cómodo, perfecto para este tipo de eventos.

Juana Viale (RS Fotos)

Al igual que su colega, la nieta de Mirtha Legrand dejó su melena suelta y optó por un makeup suave sin sobrecargar la piel. De esta manera, las conductoras supieron mostrar dos maneras distintas para asistir a un evento top en Punta del Este: Pampita con un atuendo propio del romanticismo chic y Juana Viale con una estética descontracturada y de estilo boho relajado.

Pampita marca tendencia con un look rojo y blanco country chic de alto impacto

En medio de sus vacaciones en Punta del Este, Pampita compartió un look que combina sensualidad, audacia y espíritu veraniego, y que rápidamente se convirtió en uno de los más comentados. La modelo y conductora apostó por un outfit de alto impacto visual, donde el color y la silueta son protagonistas absolutos.

El conjunto de Pampita está compuesto por un top asimétrico rojo con detalles blancos, que deja al descubierto uno de los laterales del torso y suma un guiño sexy sin caer en el exceso. La prenda resalta la figura y aporta dinamismo gracias a sus líneas curvas, que estilizan y acompañan el movimiento del cuerpo.

Pampita

El look se completa con un pantalón wide leg a juego, de tiro alto y caída fluida, que refuerza la estética retro y alarga visualmente la silueta. El contraste entre el rojo intenso y el blanco genera un efecto vibrante, ideal para el verano y perfecto para destacar en cualquier escenario, desde una escapada de fin de semana hasta un evento al aire libre.

Uno de los detalles que eleva el outfit es el sombrero cowboy, un accesorio clave que aporta personalidad y suma una fuerte referencia al estilo western, tendencia que pisa fuerte esta temporada. Pampita logra reinterpretarlo desde un lugar moderno y femenino, alejándolo del cliché y llevándolo al terreno del glamour.