Así es la casa de Pampita y Benjamín Vicuña que está a la venta: 5 baños, cava en un subsuelo y valuada en más de 2 millones de dólares

Durante años, Pampita y Benjamín Vicuña formaron una de las parejas más emblemáticas del espectáculo argentino. En ese período, compartieron una lujosa casa ubicada en el barrio porteño de Bajo Belgrano, una zona residencial caracterizada por su tranquilidad y por la prohibición de construcciones en altura. Hoy a más de una década de haberse separado, la propiedad aún sigue en venta.

Así es la casa de Benjamín Vicuña y Pampita

La información sobre la venta de la propiedad fue confirmada en LAM. A pesar de sus múltiples comodidades y de tratarse de una vivienda de alto nivel, aún no apareció un comprador dispuesto a pagar el valor pretendido, que ronda los 2 millones de dólares.

Una casa de lujo en una de las zonas más exclusivas de Buenos Aires

La propiedad de Pampita y Benjamín Vicuña cuenta con 500 metros cuadrados totales, de los cuales 360 son cubiertos, y se desarrolla en tres plantas. El diseño combina líneas modernas con detalles sofisticados, destacándose los grandes ventanales, que aportan luminosidad natural a todos los ambientes, y las paredes con terminaciones en piedra, que refuerzan el estilo exclusivo.

En la planta baja se encuentra un amplio living-comedor con techos altos y salida directa al jardín, uno de los espacios más impactantes de la casa. La cocina, equipada con artefactos de primera calidad, fue pensada para combinar funcionalidad y estética, ideal tanto para el uso cotidiano como para reuniones sociales.

Jardín, pileta y una cava que suma distinción

En el exterior, la vivienda de Pampita y Benjamín Vicuña ofrece un jardín con abundante vegetación, una pileta revestida en piedra volcánica y una parrilla, perfecta para encuentros al aire libre. En la planta superior se ubica el sector más íntimo, donde se encuentra la habitación principal, con balcón terraza y un baño privado diseñado para dos personas.

La casa dispone de cinco baños, una amplia sala de juegos para los niños y un subsuelo con cava, uno de los detalles más destacados de la propiedad. Según se comentó en LAM, muchos de los interesados se acercan movidos por la curiosidad de conocer la ex vivienda de Pampita y Benjamín Vicuña, aunque pocos avanzan con una propuesta concreta.