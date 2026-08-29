Así es la vida de Olivia, la hija de Hernán Cattáneo: su pasión por la moda y el camino hacia un futuro prometedor

El apellido Cattáneo evoca de inmediato las bandejas de mezclas, los festivales multitudinarios y la electrónica de vanguardia que lidera Hernán a nivel mundial. Con una sólida trayectoria construida a base de esfuerzo y talento, el DJ prioriza la libertad y la felicidad genuina de sus seres queridos por encima de cualquier estructura convencional.

Olivia Cattáneo, la hija mayor de Hernán

Casado con la exmodelo y actual coach de yoga Jackie Keen, el músico comparte su hogar junto a sus tres hijas mujeres: Olivia (18), Abril (11) y Mila (14). En este entorno familiar contenedor, la mayor de las hermanas Olivia Cattáneo heredó el pulso estético materno y concentra su energía vital en el diseño, la estética contemporánea y una intensa actividad dentro de las redes sociales. Lejos de los mandatos tradicionales, la joven construye una identidad sólida que captura la atención de la industria local.

Olivia Cattáneo: Un debut en pasarela que marcó tendencia

La semana pasada, el universo de la moda nacional posó sus ojos sobre la flamante edición de la industria textil local. En ese contexto vibrante, el desfile de Luján Sáez reunió a una selecta camada de herederos de celebridades que se robaron todas las miradas. Olivia formó parte de ese selecto grupo de jóvenes talentos que caminaron con elegancia y actitud sobre la pasarela principal.

Olivia Cattáneo en la BAF

Su presencia deslumbró al público asistente y demostró que posee una facilidad natural para desenvolverse frente a los flashes. Las cámaras registraron cada uno de sus movimientos mientras consolidaba su debut oficial en el modelaje profesional.

El estilo digital como carta de presentación by Olivia Cattáneo

Las redes sociales funcionan como el escenario principal donde Olivia despliega su sensibilidad estética diaria. Su cuenta de Instagram se transforma en un catálogo dinámico compuesto por producciones fotográficas cuidadas, postales de viajes y elecciones estilísticas vanguardistas.

Olivia Cattáneo en su Instagram

Allí predominan los conjuntos urbanos con impronta relajada, los accesorios minimalistas y una paleta de colores neutros que resalta su elegancia natural. Cada publicación cosecha miles de reacciones y comentarios elogiosos por parte de sus seguidores más fieles. Las combinaciones que elige para sus salidas cotidianas inspiran a una comunidad numerosa que sigue de cerca sus pasos.

Olivia Cattáneo con un outfit súper glam

Olivia Cattaneo: Pasión por la moda y proyectos

El camino que transita la joven valida plenamente aquella visión sobre la paternidad que su padre comparte. En una entrevista concedida a Infobae, el artista reflexionó sobre el futuro y expresó un concepto muy claro sobre el éxito: "Los padres creen que sus hijos van a ser exitosos si son abogados. Yo prefiero que sean guitarristas y que quizás no ganen tanta plata, pero que sean felices". Además, el DJ destacó que tener una familia representa un ancla increíble en medio de sus giras internacionales.

Olivia Cattáneo junto a sus dos hermanas, su mamá Jackie Keen, y su papá Hernán

Mientras su padre conquista los rankings globales de música electrónica, ella descubre que su verdadera pasión late al ritmo de las tendencias de moda. Este debut reciente en la pasarela insignia de la temporada confirma que posee el carisma necesario para trascender en el medio. El futuro se proyecta luminoso para Olivia Cattáneo que combina herencia, apoyo familiar y una personalidad arrolladora.