La historia de amor de Magui Bravi y Octavio Cattaneo: 14 años juntos, un hijo, convivencia fallida y las crisis que lograron superar

La declaración de Magui Bravi sobre los problemas en la piel que sufrió tras su separación de Octavio Cattáneo, padre de su único hijo, Galileo de 2 años, generó una fuerte repercusión entre sus seguidores. La actriz y bailarina abrió su corazón y habló sobre los padecimientos dérmicos que atravesó luego de ponerle punto final a una relación de 14 años, marcada por distintas crisis y por la capacidad de ambos de reinventarse, para seguir apostando a la pareja.

Magui Bravi y Octavio Cattaneo: el comienzo de una historia de amor llena de condimentos

La historia de amor entre Magui Bravi y Octavio Cattaneo comenzó mucho antes de que la bailarina alcanzara la popularidad que tiene en la actualidad. Se conocieron el 11 de septiembre de 2009, durante el cumpleaños de una amiga en común. En aquel momento, Magui trabajaba como azafata y estudiaba Filosofía, mientras que Octavio era arquitecto. Una compañera de trabajo de la artista fue quien hizo de celestina y los presentó.

Magui Bravi y su exesposo Octavio Cattaneo | Instagram

Aquel primer encuentro no estuvo signado por un flechazo. “No fue amor a primera vista”, reconoció Magui al recordar los comienzos de la relación. Sin embargo, con el paso del tiempo el vínculo se fue consolidando y encontraron puntos de conexión que los acercaron cada vez más. Entre ellos, la personalidad del arquitecto y, especialmente, su pasión por la música, que se convirtió en uno de los aspectos que disfrutaban compartir.

Después de algunos años de noviazgo y dos intentos fallidos de convivencia, la pareja atravesó su primera crisis: el joven decidió viajar a España para realizar un máster en Administración de Empresas y la distancia derivó en un impasse de tres años. Durante ese período, cada uno continuó con su vida, aunque nunca perdieron completamente el contacto. Mientras tanto, la artista comenzó a ganar cada vez mayor exposición pública y dio pasos firmes en el mundo del espectáculo a partir de su participación en Bailando por un Sueño, conducido por Marcelo Tinelli.

En 2018, con el regreso de Cattaneo al país, ambos decidieron volver a apostar por la relación. La nueva etapa, sin embargo, también implicó desafíos: mientras Magui avanzaba en su carrera como bailarina y actriz y quedaba cada vez más expuesta ante los medios, él mantuvo siempre un perfil bajo y reservado, alejándose por completo de las cámaras. Esa diferencia entre sus mundos comenzó a ser uno de los aspectos que debieron aprender a sortear en su noviazgo.

Magui Bravi cuando anunció su casamiento con Octavio Cattaneo | Instagram

El punto de inflexión en la vida de Magui Bravi y Octavio Cattaneo: convivencia, matrimonio y la llegada de su primer hijo

En 2020, la pandemia modificó por completo sus planes y terminó generando, casi de manera circunstancial, una nueva convivencia. Por las restricciones sanitarias, Magui Bravi se instaló en la casa de Octavio Cattaneo y ambos comenzaron a compartir el día a día. La experiencia los llevó a replantear sus dinámicas y a tomar decisiones importantes: la bailarina dio de baja el alquiler de su vivienda y juntos comenzaron a proyectar una nueva etapa con el deseo de convertirse en padres.

En marzo de 2023, después de más de una década de historia de amor y varios capítulos de idas y vueltas, dieron otro gran paso y se casaron en una ceremonia íntima, rodeados por amigos en común. La noticia fue comunicada por la propia artista a través de sus redes sociales, donde compartió una imagen luciendo su vestido de novia y escribió: “Es un año muy especial”. Meses después, el 23 de enero de 2024, nació Galileo, el primer hijo de la pareja, y la crianza pasó a ocupar un lugar central en el proyecto familiar que habían construido juntos.

Magui Bravi junto a su hijo Galileo | Instagram

Sin embargo, la historia tuvo un nuevo giro en 2026. En abril de ese año, Magui Bravi anunció públicamente su separación de Octavio Cattaneo, poniendo fin a una relación de casi 17 años desde aquel primer encuentro. El cierre de la pareja llegó después de una historia atravesada por la distancia, los reencuentros, la convivencia, el matrimonio y la llegada de su único hijo. Actualmente, ambos se encuentran separados y transitan sus vidas por caminos diferentes, enfocados en sus propios proyectos personales y profesionales, mientras continúan compartiendo la crianza de Galileo.