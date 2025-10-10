Audaz y lleno de personalidad: Natalia Oreiro deslumbró con su particular look con patchwork y texturas

Seguida por más de un millón de personas en Instagram, Natalia Oreiro volvió a compartir imágenes de su look y sorprendió a todos. Esta vez, en medio de la presentación de su nueva película, la actriz apostó por uno súper original y a la vanguardia que cautivó por completo y dejó en claro que no teme a innovar a la hora de vestirse.

Natalia Oreiro lució un look fiel a su estilo lúdico, extrovertido y auténtico

Natalia Oreiro es una de las artistas más queridas de la Argentina. Su pasión por la actuación y la moda la posicionaron como una de las figuras más importantes del país. Esta semana, la artista estrenó su nuevo film La noche sin mí y en su cuenta de Instagram compartió una serie de imágenes donde mostraba el look elegido para promocionar este proyecto que la tiene muy entusiasmada.

Tal como se puede ver en su posteo, Natalia Oreiro volvió a mostrar su originalidad y creatividad a la hora de vestirse ya que optó por un atuendo fashionista que se llevó toda la atención en las redes sociales. Su outfit combinó elementos clásicos con detalles vanguardistas, logrando un equilibrio entre lo teatral y lo moderno, fiel a su estilo lúdico, extrovertido y auténtico.

Natalia Oreiro

Su look estuvo protagonizado por un mini vestido negro tipo jumper con falda plisada y recortes de tela en cuadrillé y denim. Para marcar su figura, sumó un cinturón de cuero color marrón y con gran hebilla metálica. Por debajo, llevó una camisa beige de mangas cortas y abullonadas con estampado a cuadros. Un conjunto que, sin dudas, se destacó por tener un aire colegial y retro al mismo tiempo. La mezcla de texturas y capas le dio dinamismo y una impronta diferente a lo que suele vestir.

Natalia Oreiro

El look de Natalia Oreiro también incluyeron medias de red con bordado floral en tonalidad negra, que sumaron sensualidad y un guiño rebelde a su propuesta. Este complemento logró romper con la sobriedad de su vestido y agregar su sello personal. El detalle que no pasó desapercibido fueron los diferentes retazos de tela que lleva el diseño en la parte trasera, el cual promueve una estética artesanal y sostenible.

Natalia Oreiro

Para completar el estilismo, la uruguaya eligió sandalias marrones con plataforma, que aportaron altura y acompañaron muy bien la sintonía vintage de las prendas. En cuanto a los accesorios, se mantuvo minimalista, dejando que el outfit se llevara todo el protagonismo, y solo lució unos anteojos cuadrados animal print y un par de aros plateados. Su beauty look siguió esta línea: cabello recogido con cola baja y trenza, y un maquillaje natural en colores nude.

Natalia Oreiro

"Vamos al cine que hoy estrena @lanochesinmi.pelicula. Aguante el cine nacional", escribió Natalia Oreiro y su publicación cosechó una lluvia de "likes" en poco tiempo. Como era de esperarse, sus fans hicieron mención a su estilo único. "Me encanta", "No sé cuál de los dos me enamoraron más, si vos o el look", "Hermoso el look", "Qué lookete", fueron algunos de los tantos mensajes que recibió la cantante. Además, colegas como Eva de Dominici y Mónica Ayos coincidieron en que se trató de un verdadero "lookazo" que no podían dejar de mirar.

En resumen, audaz y lleno de personalidad fue el particular look que presumió Natalia Oreiro en su red social y el cual contó con un diseño que tuvo patchwork y texturas. De esta forma, volvió a dejar en claro por qué es una de las grandes referentes de la moda nacional, que apuesta a las tendencias y no teme a romper las normas convencionales para reflejar su espíritu libre.