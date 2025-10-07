La Voz Argentina está llegando a su final. Los espectadores y fanáticos del programa comenzaron a expresar en redes sociales sus favoritos y expectativas para el próximo lunes 13 de octubre, donde se conocerá al más elogiado por el público y al victorioso de esta edición. Sin embargo, hasta llegar a ese día, hay que pasar por la última etapa, donde los participantes se juegan todos sus talentos para contentar al los usuarios y a los jurados.

Recta final: así será la nueva dinámica en La Voz Argentina

En el comienzo de la recta final de La Voz Argentina, el team de Lali Espósito y el de Luck Ra definieron a sus semifinalistas. Por un lado, la artista optó por apostar a las voces y el carisma de Alan Lez y Jaime Muñoz. Por el otro, el cantante fue por Nicolás Behringer y Nathalie Aponte, conformando a los primeros que pasaron a la recta final. Este martes 7 de octubre, Soledad Pastorutti y Miranda pasarán por el mismo procedimiento, eligiendo cada uno a sus dos favoritos en escena.

Los primeros semifinalistas de La Voz Argentina 2025

Sin embargo, muchos fanáticos se preguntaron cómo seguirá la dinámica de La Voz Argentina, edición 2025. Durante el miércoles y jueves que se aproximan, los participantes de cada equipo volverán a los escenarios para sumar votos del público y del jurado, con cuatro presentaciones por gala. De esta manera, todos tendrán su momento de lucirse para ganarse el amor de los fanáticos, y prepararse para el final. Según dieron a conocer, el viernes y domingo no habrá emisión del programa, dejando a los finalistas descansar y prepararse.

Finalmente, el lunes será la gran final de “La Voz Argentina”, donde los amateurs se presentarán por última vez en el escenario de esta nueva edición conducida por Nicolás Occhiato. Será el público y el jurado el que definirá quién se consagra como la mejor voz del país. Según explicó el propio conductor, el premio millonario será un auto Volkswagen Tera 0 km, un modelo que "combina diseño, tecnología y confort"; además de reconocimiento musical y una apertura a oportunidades increíbles.

El equipo de de La Voz Argentina 2025

La Voz Argentina se despide de una nueva edición que dejó memes, enojos y muchos talentos que siguen creciendo en las redes sociales y medios de comunicación. Los fanáticos del programa no dudan en dar sus especulaciones sobre quiénes serán los finalistas de este año, y cuáles son sus favoritos entre los que quedan. Sin embargo, primero falta definir a los semis del team Soledad y Miranda, que competirán este martes 7 de octubre.

A.E