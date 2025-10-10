Así está hoy Santiago, el hijo de Maru Botana, a sus 18 años: "Todas las chicas gustan de él"

Maru Botana es mamá de ocho niños, y cada uno de ellos sigue su vida en las redes sociales como más le gusta. La cocinera no duda en mostrar lo mucho que crecieron en sus redes sociales, y recibe comentarios halagando cómo se formaron con sus enseñanzas. Sin embargo, en las últimas horas, se viralizó un video de Sofía Solá, donde aparece Santiago, el hijo del medio, y los usuarios no tardaron en destacar la belleza del joven.

Santiago Sola, Maru Botano

Así está Santiago, el hijo de 18 años de Maru Botana: "Todas las chicas gustan de él"

Maru Botana se casó con el ingeniero agrónomo, Bernardo Solá, en 1997 con quien tuvo a sus ocho hijos: Agustín, Lucía, Matías, Sofía, Facundo, Santiago, Juan Ignacio, e Inés. Cada uno de ellos lleva una vida diferente, a veces conectada a las redes sociales y en otras ocasiones lejos de los medios de comunicación. Sofía fue una de las que eligió mostrarse, y se volvió viral al mostrar cómo se encuentra hoy uno de sus hermanos más ocultos.

Santiago Sola

Santiago Solá es un joven de 18 años, que decidió mantener un perfil bajo en comparación a su familia. En su cuenta de Instagram, tiene más de mil seguidores, pero lo mantiene en privado, solo siguiendo a su familia. En el 2024, terminó el secundario del colegio Cardenal Newmann, y en febrero de este año cumplió la mayoría de edad. En todo momento, acompaña a su familia en diferentes viajes, y no duda en aparecer en posteos de los más seguidos de su círculo.

Sin embargo, en las últimas horas, se hizo viral por aparecer en un video de su hermana Sofía. La joven influencer grabó la intimidad de su hogar, donde cada uno hacía sus cosas. En un momento, llegó a la cocina, donde se encontraba su hermano menor. “Después está Santi, que todas las chicas gustan de él”, deslizó, y los usuarios de las redes sociales coincidieron con ella. El hijo del medio mostró lo grande que estaba y enamoró a muchos de los seguidores de Sofía.

Maru Botana no duda en darle un lugar a su familia en las redes sociales, manteniendo la privacidad que cada uno quiere guardar. En el caso de Santiago, no lo etiqueta en sus posteos, pero comparte video y fotos de él cuando llega su cumpleaños. Esta vez fue Sofía la que mostró lo grande que está y enamoró a todos con su belleza, carisma y unión con sus hermanos y mamá, mientras ella cocinaba la cena para todos.

