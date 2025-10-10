Pampita reveló el trastorno que padece y que le heredó a sus hijos: "La detección temprana salva vidas"

Pampita es una de las figuras más reconocidas del país, por su extensa carrera, primero en el modelaje y luego en los medios de comunicación, con las que ganó popularidad y el cariño del público. Esta fama y reconocimiento lleva a que haya un gran interés en vida personal, y fue por ello que sus romances y escándalos la llevó a abrir su corazón e intimidad en diversas ocasiones. En esta ocasión, volvió a hacerlo, pero en esta ocasión para hablar de un trastorno que la afecta a ella y a sus hijos.

Pampita llamó a la concientización por el trastorno que afecta a su familia

Mediante redes sociales se dio a conocer un video que ubica a Pampita frente a cámara y con el cual la reconocida modelo expresó detalles del trastorno que padece: la dislexia. En el marco del Día Internacional de la Dislexia, conmemorado el 8 de octubre, decidió ser parte de la campaña de concientización de la asociación sin fines de lucro, DISFAM.

“Tengo dislexia y mis hijos también, porque es una condición hereditaria”, comenzó la modelo. Según DISFAM se trata de un "trastorno del aprendizaje de la lectoescritura, de carácter persistente y específico", que se da en niños y que "cuyo origen parece derivar de una alteración del neurodesarrollo". En este sentido, Pampita señaló que lo más importante para las familias es poder llegar a tener el diagnóstico temprano para "evitar dolores innecesarios por querer aprender".

“Sentir que no podés o que te traten de vago, tonto o lento cuando ponés tanto esfuerzo es muy doloroso. En octubre ayudemos a hacer visible la dislexia. La detección temprana salva vidas”, cerró la también conductora.

No se trata de la primera vez que Pampita habla sobre el trastorno que padece, pero si en esta ocasión indicó que sus hijos también lo tienen. En 2020, en su ciclo Pampita Online brindó detalles al respecto: "Tengo dislexia. Leo todo al revés y escribo todo al revés. Si vos me dictás algo, lo escribo de otra manera y si me aprendo algo en un orden, digo la última parte en el primer lugar".

De esta forma, con su experiencia personal, Pampita llama a la concientización para la visualización de este trastorno, como así también para colocarse como una de las figuras que lo padece pero que desarrolló su aprendizaje y carrera.