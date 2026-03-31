Valentino López le oculta su nueva novia a Wanda Nara

Valentino López volvió a quedar en el centro de la escena, esta vez por un video que compartió junto a Maxi López y que rápidamente generó repercusión en redes sociales. Padre e hijo se mostraron relajados y divertidos mientras respondían preguntas sin filtro, dejando ver el vínculo cercano que construyeron con el paso del tiempo.

Valentino López

Lejos de cualquier formalidad, el intercambio tuvo momentos desopilantes, pero hubo una confesión puntual que no tardó en llamar la atención de todos. En medio del juego, Valentino terminó revelando que hay un aspecto importante de su vida sentimental que Wanda Nara todavía no conoce.

La confesión de Valentino sobre su presente sentimental

Maxi López le hizo una pregunta directa a su hijo: “¿Hay algún secreto que tengamos y que mamá no sepa?”. Sin vueltas, Valentino respondió que sí, y sorprendió al dejar en evidencia que actualmente mantiene un romance que todavía no habría llegado a oídos de Wanda Nara.

Wanda Nara y Maxi López junto a Valentino López

Aunque no dio detalles sobre la identidad de la joven ni profundizó en la relación, la revelación alcanzó para despertar todo tipo de comentarios entre los seguidores. “Ay, qué intriga con quién sale”, “Se mandaron al muere solitos” y “Wanda viendo esto y llamando a todo el mundo” fueron algunas de las reacciones que aparecieron tras el video, alimentando aún más el misterio alrededor de la nueva novia del adolescente.

Qué dijo la ex de Valentino sobre Wanda Nara tras la polémica

La situación tomó todavía más repercusión porque a comienzos de marzo Valentino se había separado de Carola Sánchez Aloe, con quien mantuvo una relación de dos años. En ese contexto, algunos posteos de la adolescente en TikTok fueron interpretados por los usuarios como posibles indirectas dirigidas a Wanda Nara, lo que generó especulaciones en redes.

Valentino López junto a Carola Sánchez Aloe

Sin embargo, fue la propia Carola quien salió a aclarar la situación y desmintió cualquier conflicto con la empresaria. “Todo el mundo está diciendo que yo le tiré un palito a Wanda, cuando claramente es mentira”, explicó. Y fue aún más contundente al cerrar la polémica: “Es imposible que yo le tire un palito porque siempre fue un amor conmigo, y toda la familia también, así que no hay chance que yo le tire un palito, una indirecta o algo por el estilo”. De esta manera, mientras Valentino mantiene el misterio sobre su presente amoroso, su ex decidió dejar en claro que no existe ningún enfrentamiento con Wanda.