Así es la escuela de danza de Anita García Moritán y Sarah Burlando: única en el país, con egresadas famosas y enfocada en la formación

Anita García Moritán y Sarah Burlando encontraron en una institución artística un espacio pensado para crecer y perfeccionarse en la danza. Con más de tres décadas de trayectoria, este lugar se distingue por su propuesta integral y por haber formado a generaciones de artistas que hoy se destacan en distintos escenarios.

Única en el país y enfocada en una formación integral: La increíble institución de danza de Anita García Moritán y Sarah Burlando

Anita García Moritán y Sarah Burlando asisten a una escuela de danza única en el país para desarrollarse en el baile y el teatro musical. Con instalaciones modernas y un equipo docente de gran experiencia, la institución se convirtió en un referente para quienes buscan formación completa y un camino hacia la profesionalización artística.

Ana García Moritán y Sarah Burlando

Con más de tres décadas de trayectoria, esta escuela se consolidó como un espacio pionero en la enseñanza del tap y la danza en Argentina. Se distingue por ser la primera y única escuela especializada en esta disciplina en el país, y por haber formado a generaciones de artistas que hoy brillan en distintos escenarios.

La institución a la que asisten Anita García Moritán y Sarah Burlando cuenta con una infraestructura especialmente pensada para la práctica artística. Sus cuatro salones con pisos flotantes, barras, espejos, luces y equipos de sonido profesional ofrecen condiciones óptimas para el aprendizaje.

Escuela de danza de Ana García Moritán y Sarah Burlando

Además, dispone de salones acústicos, vestuarios cómodos para mujeres y varones, y un lobby moderno que permite ver las clases en simultáneo. Todo está pensado para que los alumnos se sientan acompañados y puedan desarrollarse en un entorno seguro y estimulante. El staff de maestros reúne a profesionales con amplia trayectoria en cada disciplina, garantizando un aprendizaje sólido y variado.

Anita García Moritán y Sarah Burlando van a una escuela de danza que tiene egresadas famosas

La propuesta de la institución a la que van Anita García Moritán y Sarah Burlando incluye danza, teatro musical y tap, con clases que combinan diversión y seriedad en la enseñanza. Se destaca por su enfoque integral, donde cada alumno recibe herramientas para crecer como artista y adquirir disciplina, técnica y confianza en el escenario.

Escuela de danza de Ana García Moritán y Sarah Burlando

Fundada hace 36 años, la escuela formó numerosas bailarinas y actrices que hoy se destacan en la industria. Entre ellas, la protagonista de la reciente puesta teatral de Annie, quien comenzó su recorrido artístico en este espacio a los cinco años y, tras años de formación, logró dar un salto hacia producciones profesionales.

Además, la escuela de Anita García Moritán y Sarah Burlando mantiene su compromiso con la excelencia y la innovación, donde cada alumno recibe herramientas para crecer como artista. Su propuesta no se limita a las clases; la infraestructura, los docentes y la experiencia acumulada son lo que convierte a esta institución en un referente único en el país.

Pampita, Roberto y Anita García Moritán en la escuela de danza

Anita García Moritán y Sarah Burlando forman parte de una institución que, con más de tres décadas de trayectoria, se consolidó como un espacio único en la enseñanza de la danza y el teatro musical en Argentina. Con salones diseñados especialmente, un equipo docente con experiencia y una propuesta que prioriza la formación integral, la escuela acompañó generaciones de artistas que hoy se destacan.

VDV