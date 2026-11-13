Micaela, la niñera de Sarah Burlando, mostró el dulce regalo que recibió por sus 30 años

Micaela Herrera se hizo conocida por su vínculo con Barby Franco y Sarah Burlando. La joven es la niñera de la pequeña y ocupa un lugar importante en su vida cotidiana, con quien construyó una relación muy cercana. Además, suele acompañar a la familia en distintos viajes y comparte algunas de esas experiencias en sus redes sociales, aunque siempre procura resguardar la intimidad de la nena.

Así fue el cumpleaños de Mica, la niñera de Sarah Burlando

Oriunda de Quilmes, Micaela nació el 4 de noviembre y estudia Educación Física. También mantiene una presencia activa en Instagram y TikTok, donde comparte aspectos de su rutina, sus intereses y algunos de los momentos que vive junto a la familia Burlando. En esta oportunidad, la joven celebró sus 30 años y mostró cómo fue el festejo a través de distintas imágenes que publicó en sus redes sociales.

El dulce regalo que Sarah Burlando le hizo a Micaela Herrera

Uno de los detalles que más llamó la atención del cumpleaños de Micaela fue el regalo que recibió de Sarah Burlando. La pequeña le obsequió una bolsa de Dolce & Gabbana, la reconocida firma italiana de lujo. Aunque no se conoció qué había en su interior, el presente se destacó por su presentación: una bolsa negra con moños y una tarjeta personalizada.

El dulce regalo que Sarah Burlando le hizo a Micaela Herrera

El gesto también permitió conocer un poco más sobre la relación que Sarah mantiene con su niñera. Con el paso del tiempo, Micaela construyó un vínculo de confianza y mucho cariño con la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, a quien acompaña en su crecimiento y en diferentes momentos de su día a día. Esa cercanía también se refleja en las publicaciones que comparte la modelo, donde suelen aparecer intercambios y gestos de complicidad entre ambas. Por su parte, la modelo considera a Micaela una persona fundamental en la organización de la rutina familiar.

La torta y todos los detalles del cumpleaños de Micaela Herrera

Para celebrar sus 30 años, Micaela Herrera eligió una torta rectangular que llevaba la frase “RIP 20, Hello 30”, una referencia al cierre de una década y al comienzo de otra. El diseño tenía una decoración delicada en tonos claros y detalles dorados. Además, hubo una segunda torta más pequeña, también personalizada, que acompañó la propuesta dulce de la noche. La ambientación del festejo estuvo marcada por los tonos rosa y dorado. La mesa preparada para la ocasión reunió distintas opciones gastronómicas, desde pequeños bocados y galletitas hasta bebidas y postres.

La torta y todos los detalles del cumpleaños de Micaela Herrera

Los regalos también tuvieron un espacio destacado. En una de las imágenes que publicó, Micaela mostró una mesa con distintos presentes, entre ellos peluches, flores, productos de belleza, cajas y otros obsequios. Así, la joven compartió con sus seguidores algunos de los momentos de una noche especial, en la que recibió sus 30 años rodeada de sorpresas y regalos. Entre todos los presentes, el obsequio de Sarah fue uno de los detalles que más se destacó y permitió conocer un poco más sobre el vínculo que construyó con la familia Burlando.