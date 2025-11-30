El tierno look de Sarah Burlando que se robó todas las miradas en el bautismo de su sobrino Beltrán

Para el bautismo de Beltrán, el nuevo integrante de la familia Burlando, todas las miradas se posaron en Sarah Burlando, la hija de Barby Franco y Fernando Burlando, que una vez más se robó el protagonismo con un look delicado y encantador. En las fotos que compartió su mamá en las redes sociales, la pequeña apareció vestida como una auténtica mini it-girl, luciendo un estilismo romántico que combinó elegancia y un toque vintage.

El tierno look de Sarah Burlando se robó todas las miradas en el bautismo de su sobrino Beltrán

Para el bautismo de su sobrino Beltrán, Sarah Burlando deslumbró con un vestido ivory de encaje bordado y de falda amplia con detalles calados que aportaron textura.

El diseño, firmado por la marca infantil Francina Petit, se destacó por su cuello con volados y mangas abullonadas rematadas en puntilla, un guiño a la moda clásica europea. El largo por debajo de la rodilla y la confección impecable reforzaron su estética de “muñequita antigua”, perfecta para una ceremonia familiar.

Para completar el outfit, la pequeña sumó una capa aterciopelada en tono crema, ideal para el clima fresco y perfecta para elevar aún más la sofisticación del conjunto. En sus pies, llevó unos zapatos tipo Mary Jane en charol nude, adornados con lazos amplios que combinaron con las medias de hilo blanco con volados, un detalle delicado que sumó ternura y armonía al look.

Su peinado también fue protagonista: cabello suelto con ondas suaves, sostenido por un moño de raso con brillos sutiles, un accesorio que aportó luz y completó la paleta neutra elegida para la ocasión.

Con este estilismo impecable, Sarah Burlando volvió a demostrar que es una de las niñas con más estilo del país, acompañando a su familia en un día tan especial como lo fue el bautismo de su sobrino, Beltrán.