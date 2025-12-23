Barby Franco mostró cómo quedó la herida de su hija Sarah, a una semana del brutal accidente

Barby Franco y su hija Sarah Burlando mostraron cómo quedó la herida a una semana del accidente, en un gesto que reflejó el proceso de recuperación y la evolución de la pequeña tras lo ocurrido en Santiago del Estero. La imagen permitió conocer el estado actual de la lastimadura de la pequeña.

Barby Franco llevó calma a sus seguidores al mostrar cómo está su hija tras su accidente

Barby Franco junto a Sarah Burlando compartieron cómo se ve la lastimadura que tiene en su cabeza después de una semana del accidente, en una escena que marcó el cierre de días intensos y la continuidad de los controles médicos. El registro mostró la cicatriz en proceso de recuperación, con los puntos aún presentes.

Barby Franco y Sarah Burlando

Hace algunos días, la modelo viajó a Santiago del Estero junto a Fernando Burlando y su familia, con el fin de alentar a Estudiantes de la Plata en la final del torneo de fútbol argentino. Durante el traslado, la pequeña preocupó a todos tras sufrir una caída que le provocó un corte en la cabeza.

El episodio obligó a la familia a acudir de inmediato a un hospital de la provincia, donde los médicos atendieron a la niña y le realizaron puntos de sutura para cerrar la herida. La situación generó preocupación entre los seguidores de Barby Franco, quienes le enviaron muchos mensajes a la modelo con el fin de saber cómo se encuentra Sarah Burlando.

Barby Franco y Sarah Burlando

Horas después de la caída, la influencer compartió en sus redes sociales distintas imágenes con el fin de llevar calma y comentar cómo se encuentra su hija, fruto de su relación con Fernando Burlando. Desde entonces, como es costumbre en ella, la modelo posteó distintas imágenes donde se podía ver a la niña disfrutando de los días previos a Navidad.

Barby Franco mostró cómo avanza el corte que se hizo Sarah en la cabeza

A una semana del accidente, Barby Franco compartió imágenes que mostraron cómo se ve la herida de su hija. En las fotos se aprecia la zona de la cabeza donde se realizó la sutura, con los puntos aún visibles. La modelo explicó que el proceso de recuperación avanza de manera favorable y que los médicos indicaron que en pocos días los puntos serán retirados.

Los seguidores de la influencer rápidamente mandaron saludos y cariños a la niña. La caída dentro del vehículo que trasladaba a la familia fue inesperada y derivó en la atención médica inmediata. Los profesionales del hospital actuaron rápidamente y Fernando Burlando y su pareja agradecieron a todos por el cuidado recibido.

Barby Franco y Sarah Burlando

Barby Franco y Sarah Burlando mostraron cómo quedó la herida a una semana del accidente que sufrió en Santiago del Estero, en un cierre que refleja el proceso de recuperación. La actualización permitió ver el estado actual de la herida de la pequeña, a pocos días de que le saquen los puntos.

VDV