Barby Franco reveló lo mucho que sufrió para poder convertirse en madre: “Cada vez que veía el test negativo era muy duro”

Barby Franco es una de esas celebridades que no teme mostrar el lado B de la maternidad. SI bien a menudo comparte muchos de los momentos más lindos que vive con Sarah Burlando, también suele sincerarse sobre las dificultades que acarrea la crianza de una niña de 2 años y todo lo que “no se ve“ en las redes sociales. En las últimas horas, esta faceta volvió a quedar en evidencia cuando habló de proceso que atravesó para poder tener su primera hija.

Barby Franco habló de la crianza de Sarah Burlando

Este fin de semana, Barby Franco dejó un sticker de preguntas y respuestas para que la gente le deslizara el interrogante que quisiera. Una ocasión que la modelo aprovechó para hablar de todos esos momentos que no se ven de su día a día, al igual que lo hizo en la gala de Revista CARAS dedicada a las madres.

Barby Franco y Sarah Burlando en la gala de CARAS.

Así, mencionó que Sarah Burlando realiza equitación, inglés y ballet, entre otras actividades. “Mete mucho cumple”, dijo. Además, detalló que “duerme 12 horas derecho” y que se lleva genial con las hermanas más grandes. “Se cree mil cuando están juntas”, añadió.

En esa línea, también tocó algunos de los temas que suelen generar interés en madres y padres de una niña de dos años. Aseguró que va a dejar el chupete el día que ella quiera y que la asistencia al jardín maternal “es todo un tema”, ya que Sarah argumenta que “su casa le gusta más”, aunque termina yendo 2 o 3 veces por semana.

Sarah Burlando

Barby Franco se sinceró sobre su camino para convertirse en madre

En ese mismo sticker de preguntas, Barby Franco también aprovechó para hablar del proceso para tener a Sarah y la búsqueda del embarazo. “¿Tuviste depresión cuando no podías embarazarte?”, le preguntó alguien, a lo que ella respondió con tal sinceridad.

En una foto en la que se la ve llorando, pero haciendo un gesto positivo, Barby Franco contó cómo vivió esos momentos. “Fue duro. Por suerte no caí en depresión, pero fueron varios intentos fallidos y cada vez que veía el test negativo era muy duro “, escribió.

Barby Franco sobre el proceso para convertirse en madre.

Tras esas declaraciones, decidió enternecer a todos y compartió una de las primeras imágenes de Sarah, prácticamente recién nacida. “Llegó sorpresivamente natural”, sumó en el vídeo, revelando cómo había logrado quedar embarazada.

Con la simpleza y sinceridad que la caracterizan, Barby Franco abrió su corazón y reveló cómo había sido el proceso para lograr quedar embarazada. Por fortuna, la modelo logró su objetivo y dio a luz a Sarah, en uno de los momentos que ella misma definió como uno de los más felices de su vida.