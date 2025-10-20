Barby Franco y Sarah Burlando se convirtieron en una de las duplas de madre e hija más solicitadas y buscadas por la gente, que quieren saber cada uno de sus pasos, en especial desde la mirada de la pequeña. Por ese motivo, era más que evidente que no podían perderse la gala de Revista CARAS para celebrar el Día de la Madre, que tuvo lugar en el estadio Monumental.

Sarah Burlando y Barby Franco

El desfile de Barby Franco y Sarah Burlando en el evento de moda de Revista CARAS

Barby Franco y Sarah Burlando eligieron un vestido de princesa de Avant Garde, encorsetado interno en color rosa orquídea bordado a mano con detalles de moños y transparencias en las piernas. Una pieza que estuvo diseñada, nada más y nada menos, que por Verónica de la Canal.

Barby Franco

Para completar su estilismo, Barby Franco eligió un peinado semirecogido que aportó frescura y modernidad al conjunto, mientras que un delicado collar dorado acentuó su escote con sutileza. Su porte elegante y su sonrisa transmitieron seguridad y glamour, reflejando complicidad y sofisticación maternal.

Sarah Burlando

Por su parte, Sarah lució un vestido de tul en el mismo tono rosa orquídea, con mangas abullonadas y falda amplia que aportaban volumen y ternura. Completó su look peinado semirecogido con lazos rosa y botitas blancas que garantizaron comodidad sin perder estilo. Su actitud alegre y espontánea resaltó la dulzura del conjunto madre e hija, logrando un match perfecto con el look de su mamá.

Barby Franco y Sarah Burlando desfilaron juntas

Barby Franco y Sarah Burlando llegaron a la gala como solo ellas saben hacerlo: la pequeña conduciendo un auto rosa mientras su mamá caminaba a su lado, irradiando complicidad y glamour desde el primer momento. Más tarde, durante el desfile que tuvo lugar en el restaurante La Banda, en el estadio de River, Sarah saludó al público y se mostró super suelta y contenta, conquistando a todos con su simpatía. Su entrada y actitud consolidaron al dúo madre e hija como una de las grandes protagonistas de la pasarela.

Sarah Burlando y Barby Franco

Barby Franco y su familia en revista CARAS

CARAS estuvo al lado de Barby Franco y Fernando Burlando en muchos aspectos de su vida. Eventos familiares, sus vacaciones en Punta del Este y, por supuesto, el nacimiento y el crecimiento de la pequeña Sarah Burlando. “Nuestra dulce niña, tan luminosa, tan deseada, tan buscada y tan esperada. Es la alegría de nuestras vidas”, declararon en las páginas de la revista.

Barby Franco, Fernando y Sarah Burlando

Barby Franco y Sarah Burlando brillaron en una nueva gala de Revista CARAS, en esta ocasión destinada a celebrar el Día de la Madre. La modelo y su niña no dejaron dudas del gran momento que pasan y de la conexión tan especial que las une.