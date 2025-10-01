El video de Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas que volvió a desatar los rumores de romance

La vida sentimental de Marcelo Tinelli sigue acaparando la atención de los medios. Y es que el pasado 24 de septiembre, durante una emisión de Estamos de paso, el conductor sorprendió al anunciar su separación de Milett Figueroa: “Nos hemos separado con Milett, con mucho amor”, expresó, dejando claro que la decisión había sido tomada en buenos términos y sin conflictos.

A partir de ese momento comenzaron a multiplicarse las versiones que vinculan a Marcelo Tinelli sentimentalmente con Sabrina Rojas, con quien comparte pantalla en Carnaval Stream. La buena química que ambos muestran frente a cámara alimentó las especulaciones, que se intensificaron tras un episodio en particular que se viralizó en redes sociales.

El coqueteo entre Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas con el juego del alfajor

Fue en una transmisión de Carnaval Stream, que Marcelo Tinelli protagonizó junto a Sabrina Rojas un momento que no pasó desapercibido. Todo comenzó cuando el conductor explicó su teoría de que un alfajor debía comerse de un solo bocado y, entre risas, la invitó a participar del reto. “Te lo puedo poner despacito a vos en la boca. ¿Puede ser?”, lanzó frente a cámaras, generando sorpresa inmediata en el estudio.

La reacción de Sabrina no tardó en llegar. “Suena rarísimo, me parece”, respondió divertida, aunque dejando en evidencia cierta incomodidad inicial. No obstante, terminó aceptando la propuesta y se sumó al desafío en vivo. Entre comentarios de doble sentido y gestos cómplices, el intercambio tuvo una gran repercusión en redes, donde se multiplicaron los comentarios sobre la química que mostraron en cámara.

La polémica declaración de Sabrina Rojas sobre su vínculo con Marcelo Tinelli

Recientemente el nombre de Milett Figueroa volvió a aparecer en la escena. Durante una entrevista en la alfombra roja de los Martín Fierro, Sabrina Rojas sorprendió al asomar la posibilidad de que Marcelo y la modelo peruana podrían haberse reconciliado: “Me acabo de enterar que se reconcilió con Milett”, dijo cuando fue consultada por los rumores que la vinculan con el conductor.

En medio de estas versiones cruzadas de un posible romance y una reconciliación en puerta, Ángel de Brito sumó más combustible al tema al difundir en las redes de LAM un video en el que se ve a Marcelo Tinelli y Sabrina Rojas juntos. La publicación volvió a encender rumores de romance y reforzó la idea de que entre ambos podría existir un vínculo más allá de lo laboral.