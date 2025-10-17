Quién era Mariano Castro, el hermano gemelo del recordado periodista Juan Castro que murió a los 54 años

El fallecimiento de Mariano Castro, hermano gemelo del recordado periodista y conductor Juan Castro, generó una profunda conmoción. Tenía 54 años y su muerte fue confirmada por Ángel de Brito a través de su cuenta de X (ex Twitter), donde numerosos usuarios expresaron su tristeza y sorpresa por la noticia.

"Falleció Mariano Castro, el hermano de Juan Castro. QEPD", escribió el conductor de LAM (América TV). La publicación rápidamente se viralizó y despertó una ola de mensajes afectuosos hacia la familia del periodista, fallecido trágicamente en 2004.

Quién era Mariano Castro, hermano gemelo de Juan Castro

Al igual que su hermano, Mariano también se dedicó al periodismo y la locución, aunque siempre prefirió mantenerse lejos de los reflectores y de la exposición mediática. Tenía un perfil reservado, pero era muy respetado por sus colegas por su compromiso con la comunicación y su interés en temas sociales.

Mariano Castro

En 2020, Mariano había revelado que padecía cáncer de pulmón con metástasis, cuando De Brito se comunicó con él para conocer su estado de salud. “Me internaron ayer, cáncer de pulmón con metástasis”, contó en ese entonces. Pese a la gravedad del cuadro, se mostró sereno y discreto: “Hola, acá está todo bien. Nada que contar. Gracias por preguntar”.

Años antes, en 2012, había participado en el programa radial Cuarto Intermedio, donde dialogó con la senadora Silvia Elías de Pérez sobre un proyecto de ley para crear una red nacional de asistencia estética para pacientes oncológicos, y con especialistas en salud mental que acompañaban a personas en tratamiento.

Mariano Castro, su vida personal y el recuerdo de su hermano Juan

Mariano fue pareja de la actriz Mercedes Scápola, hija de Mercedes Morán, con quien tuvo un hijo, León, nacido en 2013. Aunque la relación no continuó, ambos mantenían un vínculo cordial y de respeto mutuo.

Profundamente unido a su hermano, Mariano solía recordarlo con gran emoción. En 2024, durante una entrevista en Sobredosis TV, expresó cuánto lo seguía extrañando a dos décadas de su partida: “Estamos hablando de 20 años, pero parece que fue ayer”, dijo. En esa oportunidad destacó la alegría y sensibilidad que definían a Juan, una figura muy querida en los medios.

Mariano y Juan Castro

La muerte de Mariano Castro cierra un capítulo doloroso para quienes conocieron la historia con su hermano Juan Castro, dos hombres marcados por el amor fraternal, la pasión por el periodismo y una profunda sensibilidad humana.

