Blanca Vicuña, la primera hija de Benjamín Vicuña y Pampita, falleció el 8 de septiembre de 2012, cuando tenía tan sólo seis años y por haber sufrido una bacteria que se alojó en su cuerpo cuando vacacionaba junto a su familia en México.

Hoy ocho de septiembre de 2023, se cumplen 11 años del aniversario de la muerte de Blanquita y su hermano, Bautista Vicuña la recordó desde su cuenta de Instagram, al publicar mediante sus historias un collage de fotos con su hermana, de cuando eran pequeños y compartiendo diferentes momentos, que hoy son recuerdos inolvidables y atesorados en el corazón de cada uno de sus hermanos y padres.

La publicación de Bautista Vicuña recordando a su hermana Blanca Vicuña

En las diferentes imágenes se los ve siempre abrazados y en donde se refleja el amor de ambos hermanos, la unión y la complicidad: ‘’Siempre juntos’’, escribió Bauti, recordando a su hermana mayor, quien hoy tendría 17 años.

Bautista Vicuña habló sobre su hermana Blanca Vicuña

Hace unos meses atrás, cuando se estrenó el reality de Pampita para Paramount, Bautista abrió su corazón y habló a las cámaras sobre el recuerdo que tiene de su hermana mayor:"Me acuerdo que Blanca me quería mucho y me trataba bien", contó, para después explicar cómo se vive en la familia los 15 de mayo, fecha del cumpleaños de Blanquita y realizan una suelta de globos blancos cada caño.

La suelta de globos que realiza Pampita y su familia cada año, en homenaje a Blanca Vicuña

"Soltamos globos porque es una manera de enviarle un mensaje diciéndole cosas lindas. Como que la queremos y la extrañamos. Para mí, Blanca nos cuida siempre", expresó Bautista Vicuña sobre homenaje que le hacen a Blanca Vicuña.

