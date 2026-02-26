Benjamín Vicuña compartió un momento con Anita Espasandín que se convirtió en tema de conversación. El comentario del actor hacia su novia sorprendió y llegó pocos días después de que la pareja disfrutara de una escapada romántica en Uruguay. La situación se destacó entre sus seguidores por la espontaneidad con la que se dio.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandín

En los últimos meses, la pareja captó la atención del mundo del espectáculo. El actor chileno y la joven modelo comparten momentos de su relación en distintas publicaciones en sus redes sociales, y recientemente protagonizaron un intercambio que generó sorpresa y comentarios entre sus seguidores.

A través de su cuenta de Instagram, Anita Espasandín compartió una publicación con una serie de imágenes donde se la podía ver disfrutando de su escapada romántica con Benjamín Vicuña. “2 días que valieron por mil… (la última de yapa)”, escribió, acompañando la frase con fotos que reflejaban la intimidad de esos días.

El mensaje de la empresaria transmitía cercanía y afecto, pero lo que realmente generó repercusión fue la respuesta del actor. Con un comentario cargado de ironía: “¿Valieron por mil porque no me soportás?”, escribió. Muchos interpretaron el gesto como una muestra de complicidad entre ambos, mientras que otros lo tomaron como un guiño humorístico.

Anita Espasandín

El reconocido actor mantiene una vida pública que suele estar acompañada por el interés mediático. Su relación con la empresaria no es la excepción, y cada aparición conjunta genera comentarios entre sus fanáticos. La publicación de su escapada romántica en Uruguay se convirtió en tema de conversación por la naturalidad con la que ambos se expresaron.

Benjamín Vicuña

VDV