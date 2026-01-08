Benjamín Vicuña mostró su increíble casa en Uruguay: frente al mar y con playa propia

Benjamín Vicuña volvió a despertar suspiros en redes sociales al compartir imágenes de la espectacular casa en Uruguay, una propiedad frente al mar ubicada en un exclusivo parador de Punta del Este, que eligió para vacacionar con su novia Anita Espasandín y sus hijos. El actor chileno dejó ver parte de su refugio de descanso, donde el diseño de interior dialoga de manera armónica con el paisaje natural, logrando un equilibrio perfecto entre sofisticación, calidez y espíritu campestre y colonial.

Benjamín Vicuña mostró su espectacular residencia en la costa esteña

En las postales que publicó Benjamín Vicuña en su cuenta personal de Instagram se aprecia un amplio living concebido como el corazón de la casa, con una impronta sobria y elegante. Los muebles de líneas simples, en tonos oscuros y neutros, conviven con piezas de madera maciza que aportan carácter y personalidad. Una gran mesa baja rústica, tallada en un solo bloque de madera, se convierte en protagonista del ambiente y refuerza el estilo natural que atraviesa toda la propiedad.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin | Instagram

Los sillones, combinados entre diversos estilos de piezas -individuales o compartidos-, amplios y cómodos, están tapizados en cuero oscuro y telas de textura suave, pensados tanto para el descanso como para la contemplación del paisaje. La disposición del mobiliario se alinea con el estilo campestre que el actor chileno y su actual pareja eligen para vivir sus días de descanso. En este marco, la alfombra de fibras naturales cubre el piso y suma abrigo visual, reforzando la sensación de calidez y verdadero paraíso frente al mar.

Benjamín Vicuña y Anita Espasandin | Instagram

Uno de los grandes aciertos del diseño son los imponentes ventanales de piso a techo, que inundan los ambientes de luz natural y permiten una vista privilegiada del mar uruguayo. Desde cada rincón, el exterior se integra al interior, borrando los límites entre la casa y la playa privada que se extiende a pocos metros. La paleta de colores acompaña esta idea, con beige, marrón y verde militar que replican los tonos del entorno.

Casa de Benjamín Vicuña en Uruguay | Instagram

Benjamín Vicuña apostó por una vista privilegiada

Durante su estadía en el país vecino, Benjamín Vicuña se encuentra vacacionando junto a sus hijos y su novia, la empresaria Anita Espasandin, con quien disfruta de unos días de descanso lejos de los escándalos mediáticos que lo tuvo como protagonista en los últimos meses. Ella también compartió postales en sus redes sociales, mostrando distintos rincones de la casa y momentos cotidianos que reflejan un clima de intimidad, tranquilidad y conexión familiar. Tal es así que, en el rincón donde posó se pudo ver un tablero de ajedrez conformado con madera masilla.

El artista, además, posó en el amplio balcón de la propiedad, desde donde mostró la exclusiva vista al mar que rodea la residencia. El espacio exterior, amplio y despejado, funciona como un mirador natural privilegiado, ideal para disfrutar del atardecer, el sonido del mar y la inmensidad del paisaje costero de Punta del Este.

Así, Benjamín Vicuña dejó en claro que la casa que eligió en Uruguay no es solo un lugar de vacaciones, sino una verdadera muestra de diseño y calma, donde cada mueble, textura y abertura está pensada para acompañar el descanso y el disfrute en familia, con el mar como escenario permanente y el estilo sobrio y campestre como sello inconfundible.

NB