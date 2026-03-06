La extrema situación que llevó a que Roberto García Moritán se internara en una clínica de rehabilitación: “Me llevé puesto a un remisero”

La vida de Roberto García Moritán dio un giro inesperado en 2024, cuando decidió alejarse de la exposición mediática y enfocarse en su salud física y mental. Tras meses atravesados por el estrés, la presión pública y su separación de Carolina Pampita Ardohain, el empresario decidió internarse voluntariamente en un centro de bienestar para desconectarse y ordenar su vida personal.

Años después, Roberto García Moritán rompió el silencio y habló del tema en una entrevista con VisionShow, donde aclaró qué ocurrió realmente durante ese período. Durante ese espacio, el empresario explicó que su decisión estuvo motivada por un momento extremo que lo hizo tomar conciencia de su estado emocional.

El momento que llevó a Roberto García Moritán a internarse

Durante la entrevista, Roberto García Moritán fue directo al recordar el episodio que marcó un antes y un después en su estado personal:“Yo venía manejando con la cabeza quemada en un momento y me llevé puesto un remisero en la calle, lo choqué”, contó.

El empresario recordó que tras el impacto bajó del vehículo para hablar con el conductor y tratar de solucionar la situación. Fue entonces que comprendió que su nivel de agotamiento mental era demasiado alto: “Me di cuenta que yo ya estaba con la cabeza demasiado cargada”, explicó.

Cómo fue su experiencia en el centro de bienestar

A partir de esa situación, Roberto García Moritán decidió pedir consejo para encontrar un lugar donde poder desconectarse. Según explicó, fue el economista Ramiro Marra quien le aconsejó a donde ir: “Entonces lo llamé a Ramiro y le digo: ‘Che, ¿me recomendás este lugar para ir?’ Y me dijo que vaya, que me iba a relajar, a desconectar un poco, comer comida sana y hacer deporte”, recordó.

Roberto García Moritán aseguró que el objetivo era simplemente tomarse un tiempo para bajar el nivel de estrés. Sin embargo, la tranquilidad que buscaba se vio alterada desde el primer día: “Me iba a desconectar y ya, desde el primer día, las redes diciendo que yo estaba internado en el mismo lugar que Chano”, relató. Según explicó el empresario, los teléfonos estaban permitidos dentro del establecimiento, lo que permitió que se crearán diversas versiones sobre el proceso que estaba atravesando. Aunque no fue lo que esperaba, el tiempo dentro de la institución lo ayudó a bajar el estrés con el que venía lidiando.