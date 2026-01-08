Las mejores fotos de Benjamín Vicuña junto a sus hijos y Anita Espasandin en la playa

Benjamín Vicuña sigue disfrutando de unos días de descanso en Punta del Este lejos del ruido mediático y en sintonía con un plan íntimo y familiar. La postal fue tan simple como elocuente: playa, sol y tiempo de calidad junto a sus hijos Magnolia y Amancio, su pareja, Anita Espasandín, y sus hijos mayores, fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain: Bautista, Beltrán y Benicio.
Las vacaciones de Benjamín Vicuña junto a sus hijos
El actor chileno recibió el Año Nuevo en la costa uruguaya junto a todos sus herederos, en un plan familiar que marcó el inicio de sus vacaciones. Desde allí, compartió en sus redes una imagen del último atardecer del año y un mensaje cargado de emoción, en el que les deseó “un bonito 2026 lleno de amor”, dejando en claro dónde estuvo puesto su foco al cerrar el año.
En una tarde a puro relax, a Vicuña también se lo vio en la playa Brava de José Ignacio compartiendo juegos en la arena con Magnolia, atento y cómplice, mientras Anita acompañaba la escena con gestos de ternura y una sonrisa constante.
Con looks playeros y sin estridencias, los tres se mostraron distendidos, disfrutando del mar y del clima cálido. Magnolia fue la gran protagonista de la jornada, entre risas, corridas y momentos de brazos compartidos, en una escena que transmitió armonía y cercanía.
El 2025 polémico que Benjamín Vicuña dejó atrás
El año que quedó atrás estuvo marcado por una fuerte exposición mediática para Benjamín a partir de la vida sentimental de su ex, Eugenia “la China” Suárez, madre de Magnolia y Amancio, hoy en pareja con Mauro Icardi, y por los viajes que ella realizó a Turquía junto a sus hijos.
Hoy, Benjamín Vicuña parece apostar a un presente más sereno, centrado en su familia y en el disfrute de lo simple. Aunque mantiene un perfil bajo, su figura no pasa inadvertida. Junto a Anita, estuvo presente en varios eventos de la noche esteña, entre ellos la inauguración de Gurisa, donde se los vio relajados y cómplices. Entre planes familiares y compromisos sociales, Vicuña transita el verano con un equilibrio que combina exposición medida, amor y tranquilidad.
Fotos: RS Fotos.