Las mejores fotos de Benjamín Vicuña junto a sus hijos y Anita Espasandin en la playa

Benjamín Vicuña sigue disfrutando de unos días de descanso en Punta del Este lejos del ruido mediático y en sintonía con un plan íntimo y familiar. La postal fue tan simple como elocuente: playa, sol y tiempo de calidad junto a sus hijos Magnolia y Amancio, su pareja, Anita Espasandín, y sus hijos mayores, fruto de su relación con Carolina “Pampita” Ardohain: Bautista, Beltrán y Benicio.

Las vacaciones de Benjamín Vicuña junto a sus hijos

Benjamín Vicuña, feliz junto a su hijo Amancio en José Ignacio.

El actor chileno recibió el Año Nuevo en la costa uruguaya junto a todos sus herederos, en un plan familiar que marcó el inicio de sus vacaciones. Desde allí, compartió en sus redes una imagen del último atardecer del año y un mensaje cargado de emoción, en el que les deseó “un bonito 2026 lleno de amor”, dejando en claro dónde estuvo puesto su foco al cerrar el año.

Anita Espasandín, pareja del actor, se bañó en el mar con los hijos del actor chileno.

En una tarde a puro relax, a Vicuña también se lo vio en la playa Brava de José Ignacio compartiendo juegos en la arena con Magnolia, atento y cómplice, mientras Anita acompañaba la escena con gestos de ternura y una sonrisa constante.

Con looks playeros y sin estridencias, los tres se mostraron distendidos, disfrutando del mar y del clima cálido. Magnolia fue la gran protagonista de la jornada, entre risas, corridas y momentos de brazos compartidos, en una escena que transmitió armonía y cercanía.

El actor junto a su hija Magnolia, la más mimada del grupo.

El 2025 polémico que Benjamín Vicuña dejó atrás

El año que quedó atrás estuvo marcado por una fuerte exposición mediática para Benjamín a partir de la vida sentimental de su ex, Eugenia “la China” Suárez, madre de Magnolia y Amancio, hoy en pareja con Mauro Icardi, y por los viajes que ella realizó a Turquía junto a sus hijos.

Pura complicidad en Punta y una vida familiar que Vicuña comparte con su novia, Anita Espasandín.

Hoy, Benjamín Vicuña parece apostar a un presente más sereno, centrado en su familia y en el disfrute de lo simple. Aunque mantiene un perfil bajo, su figura no pasa inadvertida. Junto a Anita, estuvo presente en varios eventos de la noche esteña, entre ellos la inauguración de Gurisa, donde se los vio relajados y cómplices. Entre planes familiares y compromisos sociales, Vicuña transita el verano con un equilibrio que combina exposición medida, amor y tranquilidad.

Fotos: RS Fotos.