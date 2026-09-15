Anita Espasandin mostró su exigente rutina de entrenamiento: “Haciendo los deberes"

Anita Espasandín sorprendió este martes 15 de septiembre a sus más de 69,2 millones de seguidores tras mostrar su exigente rutina de gimnasio. La novia de Benjamín Vicuña compartió imágenes inéditas de su entrenamiento y dejó en evidencia su destreza física, resistencia y compromiso con el ejercicio, además de la disciplina que mantiene para sostener una intensa preparación de cara al verano.

Así es el arduo entrenamiento de Anita Espasandín

A través de un video que compartió en su cuenta personal de Instagram, Anita Espasandín mostró en detalle el entrenamiento que está realizando. “Haciendo los deberes”, escribió sobre una imagen en la que se observa una colchoneta junto a una barra con discos y varias toallas dentro de un gimnasio. Luego, registró parte de su exigente sesión y colocó el celular sobre el suelo para conseguir un ángulo estratégico que permitió apreciar con claridad la postura, la técnica y la precisión de cada movimiento.

Anita Espasandín | Instagram

Antes de comenzar, se sentó sobre el suelo, apoyó su espalda sobre la colchoneta y colocó la pesa sobre su abdomen para realizar el tradicional hip thrust -empuje de cadera con barra-, uno de los movimientos más utilizados para trabajar la cadena posterior y fortalecer especialmente los glúteos. En las imágenes, se la pudo ver apoyando la parte superior de su torso sobre una superficie vertical plana, mientras realizaba el movimiento con una barra cargada con discos, llevando la cadera hacia arriba y controlando el recorrido en cada repetición. “Vamos las cuarenti”, escribió orgullosa de su logro fitt.

El escenario que preparó Anita Espasandín para realizar el hip thrust | Instagram

Anita Espasandín mostró su resistencia en el hip thrust

Si bien Anita Espasandín mostró apenas unos segundos de esta actividad, las imágenes permitieron apreciar su constancia y disciplina a la hora de cumplir con sus objetivos personales. Concentrada en cada movimiento, la empresaria realizó el ejercicio con una técnica controlada y dejó en evidencia la exigencia de la sesión que llevó a cabo en el gimnasio.

Anita Espasandín entrenando | Instagram

Cabe destacar que este ejercicio tiene como principal objetivo activar el glúteo mayor y también involucra otros grupos musculares, como los isquiotibiales, el glúteo medio, los cuádriceps y la zona media del cuerpo, que funciona como estabilizadora. En otras palabras, el hip thrust se presenta como un movimiento que requiere fuerza, coordinación y control para completar correctamente cada repetición.

De esta manera, Anita Espasandín logró combinar su vida empresarial con sus proyectos personales, su noviazgo con Benjamín Vicuña y su rol como madre. En medio de sus múltiples responsabilidades, también encuentra un espacio para dedicarse a su bienestar y mantener una exigente rutina de entrenamiento, una faceta de su vida que suele mantener en privado y que, en esta oportunidad, decidió mostrar a sus seguidores, dejando entrever parte de su intimidad.