Quién es Carolina, la hermana de Benjamin Vicuña: la pasión por el arte que comparten y la decisión de estar lejos de los medios

Benjamín Vicuña consolidó una carrera internacional brillante en la actuación, convirtiéndose en una de las figuras más magnéticas y populares del espectáculo latinoamericano. A lo largo de los años, su altísima exposición mediática construyó una fama inevitable, fuertemente alimentada por las relaciones sentimentales y la numerosa familia pública que formó con sus exparejas. Sin embargo, detrás de las cámaras y los flashes, el artista resguarda con absoluto recelo un entorno íntimo y una familia en privado que funciona como su refugio. Dentro de ese círculo hermético y lejos de los escándalos televisivos se encuentra su hermana mayor, Carolina Vicuña, quien eligió un camino de vida completamente opuesto. Instalada en Viña del Mar, Chile, ella representa ese lazo entrañable con sus raíces que el actor protege de la vorágine del mundo del espectáculo.

Carolina Vicuña, Benjamin Vicuña

La familia de Benjamín Vicuña: dos hermanas y el bajo perfil

La familia chilena de Benjamín Vicuña constituye un sólido clan que, a diferencia de su realidad en los medios argentinos, preserva un anonimato riguroso. Los padres del actor son la decoradora Isabel Luco Morandé y el empresario Juan Pablo Vicuña Parot, quien falleció en septiembre de 2022 tras afrontar una dura enfermedad. Dentro de la estructura fraternal, Benjamín Vicuña ocupa el lugar del hermano menor, habiendo nacido en noviembre de 1978 en Santiago de Chile.

Por encima de él se encuentran sus tres hermanos mayores, quienes nacieron durante una etapa en la que sus padres residieron temporalmente en Venezuela. El primogénito de la casa es Juan Pablo Vicuña, un destacado arquitecto que promedia los 51 años de edad. Posteriormente nacieron las dos hermanas mujeres, quienes heredaron la enorme veta artística familiar pero la enfocaron lejos de la actuación. Carolina Vicuña, la segunda en la línea de nacimiento, ronda hoy los 49 años. La menor de las mujeres es María José Vicuña, de aproximadamente 48 años, quien completa este cuadro de absoluto hermetismo trabajando como artista visual y dedicada profesora de pintura.

Esta porción de su entorno nunca se muestra públicamente por voluntad propia ni asiste a eventos de la farándula. Ante este pacto implícito de privacidad, el propio actor administra con extremo cuidado la forma en que Vicuña los muestra ante sus millones de seguidores. El artista rompe el misterio únicamente en ocasiones muy especiales, como cumpleaños o celebraciones íntimas, publicando entrañables postales familiares en sus redes sociales donde les dedica dulces palabras de agradecimiento y orgullo.

Las pinturas de Carolina, la hermana de Benjamin Vicuña

Carolina Vicuña: la pasión por el arte y la decisión de estar lejos de los medios

La historia de Carolina Vicuña demuestra que la sensibilidad artística corre con fuerza por las venas familiares. Como la segunda de los cuatro hermanos y con 49 años de edad, construyó una identidad profesional y personal sólida, erigiéndose simultáneamente como una dedicada psicóloga y artista plástica . Radicada en la calma costera de Viña del Mar, Chile, su día a día transcurre lejos del bullicio de los sets de televisión que frecuenta Benjamín. En su lugar, se enfoca de manera independiente en la producción de delicadas pinturas al óleo y objetos de decoración, lo que le permitió ser miembro de la National Art Education Association.

Su firme decisión de estar lejos de los medios se refleja nítidamente en su interacción con el entorno digital. Carolina posee cuentas personales abiertas al público, no para transformarse en una influencer del espectáculo. En cambio, maneja un espacio estrictamente profesional, donde expone exclusivamente su catálogo pictórico. En este rincón digital, que funciona como una galería virtual para la venta de sus cuadros, cultiva una comunidad sumamente exclusiva que apenas supera los 700 seguidores.

Las pinturas de Carolina, la hermana de Benjamin Vicuña

El tierno saludo de Benjamín Vicuña a su hermana por su cumpleaños

El fuerte lazo que une a Benjamín Vicuña con su entorno más reservado quedó en evidencia una vez más, ya que el 18 de septiembre del 2026 se celebró el cumpleaños de una de sus queridas hermanas, Carolina. Fiel a su estilo de homenajear a sus afectos más profundos de manera sutil pero sumamente emotiva, el actor subió a sus historias de Instagram una fotografía muy especial para agasajarla públicamente dentro del hermetismo que la caracteriza.

En la encantadora postal, se puede observar a su hermana sonriente y relajada junto a una piscina, luciendo una túnica de colores vibrantes y un llamativo sombrero de paja color rojizo. Para coronar la imagen, el actor expresó emocionado: "¡Feliz cumple a mi hermanita hermosa!", acompañado de un delicado emoji de un tulipán. De esta forma, Benjamín aprovecha las herramientas de Instagram para regalarle un mimo público a su familia, demostrando que el paso del tiempo no debilita las raíces que lo sostienen.

El tierno saludo de Benjamín Vicuña a su hermana por su cumpleaños

De esta manera, el afectuoso saludo de cumpleaños reafirma con total nitidez el rol que cumple Carolina, la hermana de Benjamín Vicuña, en la vida del actor. Lejos de la mirada mediática, se construye una complicidad familiar y la pasión por el arte que comparten desde siempre en el ámbito privado, demostrando que es posible cultivar un perfil bajo, rodeada de afectos puros en Chile, y consolidarse de forma definitiva como el verdadero y más valioso refugio de desconexión para el exitoso actor internacional.

A.E