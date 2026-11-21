Durante este fin de semana largo, la China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Uruguay para disfrutar de unos días de descanso. Aunque no dieron demasiados detalles sobre los motivos de la escapada, compartieron postales de su estadía, en las que se los vio muy acaramelados y disfrutando de diferentes actividades al aire libre. En contacto con la naturaleza, la pareja aprovechó para realizar paseos en vehículos, disfrutar de los caballos y asistir a un evento al aire libre de sus amigos Naty y Ever. En ese contexto, la actriz eligió un estilismo acorde al entorno, con un conjunto de dos piezas que reinterpretó el estilo boho-western desde una mirada romántica, sensual y campestre.

El look de la China Suárez mostró cómo llevar las polleras paisajísticas a otro nivel

La China Suárez volvió a robarse todas las miradas de sus más de 7,4 millones de seguidores con un look que combina romanticismo, sensualidad y espíritu campestre. La actriz apostó por una propuesta boho-western renovada, donde los estampados artísticos y los tonos tierra se convierten en los grandes protagonistas.

China Suárez mostrando su look | Instagram

El conjunto se destacó por un crop top estilo bustier sin breteles, en tono arena, con escote corazón y calce ajustado. Lo combinó con una falda maxi de tiro alto y caída fluida, cuyo estampado panorámico recrea un paisaje otoñal e incorpora la figura de un caballo blanco. El resultado fue una pieza original que aporta movimiento y personalidad al estilismo.

La pollera paisajística de la China Suárez | Instagram

Para completar la propuesta diurna, eligió zapatos en punta color marrón suela, que asoman sutilmente debajo de la falda. Llevó el cabello suelto con ondas naturales y un maquillaje en tonos cálidos, en sintonía con la estética rural del conjunto.

La pollera paisajística, la gran protagonista del look de la China Suárez

La China Suárez convirtió a la pollera en la pieza central de su estilismo, al elegir un diseño maxi de tiro alto y largo hasta el piso que se destaca por su estampado paisajístico. Esta novedosa prenda recrea una escena campestre con árboles, cielos y caballos, como si se tratara de una obra pictórica sobre la tela. Su caída liviana y vaporosa aporta movimiento al caminar, mientras que la cintura estructurada permite mantener una silueta definida y elegante.

Con esta elección, la artista se suma a dos tendencias que pisan fuerte esta temporada: los estampados escénicos y el regreso del boho-western, ahora con una impronta más histriónica y romántica. La inspiración ecuestre aparece de manera sutil a través de las ilustraciones, sin necesidad de recurrir a los clásicos flecos o prendas de cuero.

China Suárez y Mauro Icardi | Instagram

La China Suárez recupera la esencia bohemia de principios de los 2000 y la combina con referencias al universo campestre y ecuestre, en una versión renovada del estilo boho-western. La clave de esta tendencia está en incorporar guiños al campo de manera sutil y sofisticada, dejando de lado los recursos más tradicionales para dar protagonismo a las ilustraciones paisajísticas, las estampas artísticas y los tonos neutros.