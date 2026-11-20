Mauro Icardi y la China Suárez volvieron a quedar en el ojo del huracán mediático en medio de la polémica que los rodea junto a Wanda Nara. En ese contexto, la pareja se instaló en Carmelo, Uruguay para alejarse del escándalo, y compartió nuevos detalles de su estadía. Esta vez, las imágenes permitieron conocer algunos de los espacios del lugar donde se hospedan, entre ellos una cocina exterior en la que el futbolista se mostró preparando un asado.

Mauro Icardi y la China en Uruguay

Lejos de los ambientes convencionales, la propuesta combina materiales sencillos, elementos de inspiración artesanal y una abundante vegetación que rodea cada sector. Además de la cocina, la pareja mostró parte de la habitación en la que se hospeda, otro ambiente donde los tonos neutros y los materiales naturales tienen un papel central.

La cocina de campo de Mauro Icardi y la China Suárez: una parrilla al aire libre y cerámicas artesanales

Uno de los espacios que llamó la atención fue la cocina exterior, donde Mauro Icardi se mostró preparando un asado en una parrilla al aire libre. La China Suárez compartió un video del futbolista mientras se ocupaba de la comida y dejó ver parte de este sector, ubicado en medio de un jardín frondoso y rodeado de vegetación. La propuesta recupera elementos característicos de las antiguas casas de campo, con una ambientación sencilla y una conexión directa con el entorno natural.

El elemento principal es una extensa mesa rectangular, con estructura metálica y una superficie en tono rojizo. En la parte inferior cuenta con una repisa donde se exhibe una colección de piezas de cerámica blanca y azul, entre ellas jarras, recipientes, pequeñas fuentes y contenedores que aportan un aire artesanal y tradicional. Sobre la superficie se distribuyen distintos utensilios, platos y fuentes, junto con pequeños arreglos florales que suman color a la composición.

Así es la habitación donde se hospedan Mauro Icardi y la China Suárez en Uruguay

Otro de los ambientes que Mauro Icardi y la China Suárez dejaron ver fue el dormitorio, que combina una estética rústica y contemporánea. En la imagen se observa una amplia cama con acolchados mullidos y textiles en tonos claros, entre blanco, beige y rosa empolvado, que contrastan con las paredes pintadas en un intenso tono terracota rojizo. Sin embargo, el principal atractivo del ambiente es un enorme ventanal con perfiles oscuros que ocupa prácticamente toda una pared.

Así es la habitación donde se hospedan Mauro Icardi y la China Suárez en Uruguay

Desde la cama se puede contemplar el jardín, con césped, árboles frondosos y una galería semicubierta que funciona como conexión entre el interior y el exterior. El techo de hormigón visto suma una impronta industrial que contrasta con la suavidad de los textiles y los materiales naturales. De esta manera, el dormitorio de Mauro Icardi y la China Suárez combina diferentes estilos sin perder una estética relajada, en la que la luz natural y el paisaje exterior adquieren un lugar central.