La madre de Benjamín Vicuña reveló que su hijo se casó con la China Suárez y le puso fin al misterio

El romance entre Benjamín Vicuña y Eugenia “China” Suárez se transformó en todo un escándalo mediático luego de que el actor le haya sido infiel a Pampita en el recordado episodio del motorhome mientras la dupla de actores grababa El Hilo Rojo. Sin embargo, el chileno y la artista mantuvieron un noviazgo que duró seis años del cual nacieron Magnolia y Amancio.

En la recordada mesa de Mirtha Legrand, ambos habían hablado de que había planes de casamiento, pero nunca se supo si la ex Casi Ángeles y el actor habían dado el tan ansiado ¡Sí, quiero! Esta vez fue Isabel Luco Morandé quién le puso fin al misterio.

Benjamín Vicuña junto a su madre y la China Suárez | Twitter

La madre de Benjamín Vicuña rhabló del supuesto casamiento de su hijo con la China Suárez

Benjamín Vicuña y su madre, Isabel Luco Morandé, les concedieron una entrevista a Cecilia Bolocco en Chile donde abordaron diversos temas respecto al amor, la relación madre e hijo, y los proyectos laborales. Uno de esos ejes se centró en cómo atravesó el actor la separación de sus padres y el nuevo romance de su progenitora. “No quiero hacer apología a los divorcios, pero soy de las personas que creen que tenemos derecho a encontrar la felicidad”, dijo convencido.

Esta afirmación fue el puntapié perfecto para que la conductora haga referencia a su vivencia con las familias ensambladas ya que fue seis veces padre: tuvo cuatro hijos con Carolina “Pampita” Ardohain (Bautista, Beltrán, Baltazar y Blanca -fallecida-) y dos con la actual novia de Mauro Icardi (Magnolia y Amancio). Al parecer, el galán de telenovelas aprovechó el bautismo de la primogénita de la China Suárez para pasar por el altar. “¿Te acordás? Cuando bautizó a la Magnolia, alguien de repente le dijo: ‘Padre, ¿por qué no aprovecha y no hace un dos en uno?’. Y aprovechamos de casar a... Le habían dado unas bolsitas de arroz para esta pareja... Pero fue precioso, ¿se acuerda?”, comenzó diciendo Isabel. En ese mismo momento Benjamín intentó desviar este desliz y, con la cabeza gacha, sostuvo: “No, no, fue un rito”.

La mujer con tono pícaro insistió en la veracidad de sus dichos. “¡No, mamá, no!”, sentenció el intérprete de El Primero de Nosotros con seriedad y el tono de voz un poco más elevado, aunque con una leve sonrisa, para dar por finalizado el tema.

La flamante ex Miss Universo aprovechó para interrogarlo acerca de sus afinidades hacia el matrimonio: “¿O sea tú te quieres casar en algún momento o no has querido nunca, no te interesa?”. “No tengo una particular afinidad por el rito, ni por la fiesta, ni por la Iglesia. Creo que hay cosas más importantes. Sí encontrar un compañero, eso sí”, concluyó quitándole peso al tema.

Isabel Luco Morandé, madre de Benjamín Vicuña | Twitter

De esta manera, la madre de Benjamín Vicuña habría revelado que su hijo se casó oficialmente con la China Suárez, aunque nunca pasaron por el plano de la unión civil. Cabe destacar que ambos adquirieron bienes en común mientras duró su pareja y, una vez que decidieron separarse, realizaron la respectiva división para que cada uno tenga equiparado el patrimonio conyugal.

