Berni Cella se robó todas las miradas en un importante evento de la noche porteña: brillos y chaqueta tendencia

Berni Cella se robó todas las miradas en un importante evento de la noche porteña con un look que combinó brillos y la chaqueta tendencia. La empresaria asistió a la celebración con un atuendo que logró un equilibrio preciso y un contraste que reforzó la coherencia del conjunto. La elección de accesorios discretos permitió que la atención se centrara en los detalles principales del estilismo.

Brillos y chaqueta tendencia: Berni Cella se lució con un increíble look en un importante evento

Berni Cella lució un atuendo increíble para un importante evento de la noche porteña. Su look incluyó brillos y la chaqueta tendencia, para asistir al estreno teatral con un conjunto que integró moda y funcionalidad. El conjunto equilibró la propuesta y completó la composición, mientras que los accesorios se mantuvieron sobrios para destacar las piezas clave.

Berni Cella

En las últimas horas, la reconocida empresaria compartió en sus redes sociales una serie de imágenes donde se la podía ver en el Teatro Coliseo. Junto a miembros de OLGA, asistieron al estreno de Hairspray, obra dirigida por Fer Dente. Uno de los detalles que más se destacaron entre los posteos fue la elección del vestuario para acompañar esta obra especial, marcando el inicio de una nueva etapa en su carrera como productora.

Las historias de Berni Cella en su cuenta de Instagram la mostraron con un look que destacó por la combinación de brillos y una chaqueta en tendencia. Su elección marcó presencia en el evento por su impronta personal. La prenda superior fue un top marrón con acabado de lentejuelas, que aportó un efecto luminoso. Como abrigo llevó una chaqueta del mismo tono, confeccionada en un material que acompañaba la textura brillante, logrando continuidad.

Berni Cella y Fer Dente

El conjunto de la productora se completó con un pantalón oscuro de corte recto, que equilibró la intensidad de las piezas superiores y aportó contraste dentro del estilismo. La elección de accesorios discretos permitió que la atención se centrara en el conjunto con brillos, reforzando la idea de un look pensado para destacar en un evento nocturno. La coherencia entre las texturas y los colores mostró una propuesta clara y precisa, adaptada a la ocasión.

Nati Jota, Berni Cella y Migue Granados

La combinación de lentejuelas, en la chaqueta y el top, sumado al pantalón oscuro, definió un estilo que integró tendencia y practicidad. Cada elemento cumplió una función dentro de la composición general, mostrando cómo se puede lograr equilibrio entre lo llamativo y lo sobrio. El resultado fue un conjunto que transmitió identidad y se adaptó al contexto del teatro, donde la expectativa estaba puesta en la función.

Los hermanos Luis y Berni Cella estuvieron presentes en la función de Hairspray

Las publicaciones que realizó Berni Cella en su cuenta de Instagram en las últimas horas la mostraron junto a su hermano Luis durante la función de prensa de Hairspray. La obra producida por OLGA se presentó con una audiencia repleta de figuras en el Teatro Coliseo. Su presencia en la sala acompañó una noche marcada por la expectativa y la celebración de un clásico del teatro musical. La combinación de música, actuación y puesta en escena generó un clima de entusiasmo que se reflejó en los aplausos y en la respuesta de los asistentes.

Luis y Berni Cella

La presentación de la obra dirigida por Fer Dente reunió a numerosas figuras de la escena porteña, entre ellas Wanda Nara, Nati Jota, Claudia Villafañe, entre otros. Esta producción, que se caracteriza por su energía y su propuesta musical, fue recibida con entusiasmo por el público presente. La noche estuvo marcada por la participación de celebridades que se acercaron a disfrutar de la puesta en escena.

El Teatro Coliseo se convirtió en el escenario de una celebración que integró espectáculo y figuras reconocidas. La función de prensa de Hairspray permitió que los invitados vivieran de cerca la propuesta artística y compartieran la experiencia en un ambiente de gran convocatoria. La participación de Berni Cella junto a su hermano, Luis Cella, consolidó el buen momento de la obra, que tiene como protagonista especial a Damián Betular.

Damián Betular, Luis y Berni Cella

Berni Cella se robó todas las miradas en la función de prensa de la obra Hairspray, un importante evento de la noche porteña. La empresaria se lució con un conjunto compuesto por brillos y una chaqueta tendencia. La elección se completó con un pantalón oscuro de corte recto, que aportó contraste y equilibrio dentro del conjunto. Los accesorios discretos reforzaron la idea de centrar la atención en las piezas principales, mostrando una propuesta clara.

VDV