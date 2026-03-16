Lejos del canto y la actuación, Oriana Sabatini reveló su nuevo proyecto laboral tras convertirse en madre

El pasado 2 de marzo en Italia, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se convirtieron en padres por primera vez. Gía llegó a sus vidas y cambió por completo su presente, con un cambio completo de rutinas, como suele suceder cuando un bebé forma parte de la dinámica familiar. Sin embargo, la cantante sorprendió al anunciar que inicia un nuevo proyecto laboral, que la colocará frente a un nuevo desafío.

Cuál es el nuevo trabajo de Oriana Sabatini

Desde hace un largo periodo, Oriana Sabatini y Paulo Dybala se encuentran instalados en Italia debido a que el jugador mantiene su contrato en el club la Roma. Es por este motivo que decidieron que su hija naciera allí, para que el flamante padre esté presente en este importante momento que marca un nueva etapa en sus vidas. Pero lo cierto es que la cantante ha sabido estructurar su vida laboral para continurar realizando proyectos en la Argentina.

Y en esta nueva etapa de su vida no es la excepción. En las últimas horas, se anunció que la hija de Cathy Fulop y Ova Sabatini estará al frente de un nuevo lanzamiento del canal de streaming Olga. Se trata de True Crime, un ciclo que se emitirá en el canal y tiene al frente a la modelo y el reconocido periodista de policiales, Paulo Kablan.

La dupla llegará a Youtube con una propuesta que se adapta al boom del consumo e interés de contenido de true crimen, que se da en todo el mundo. Con diversos exponentes, se realiza una narración atractivo de casos policiales de crímenes que se destacan por sus particularidades y se revelan detalles tanto de los hechos como de las investigaciones al respecto. Se trata de una categoría que atrae al público y de allí su exito.

En este nuevo contenido que tendrá Olga con Oriana Sabatini y Paulo Kablan se propone una narrativa con los conocimiento que ambos tienen. Mientras que la modelo es una aficionada de este tema además es una profesional de tanatopraxia, disciplina que trabaja en la preparación, maquillaje y conservación de cadáveres para velorios; y el periodista es uno de los grandes profesionales del país de casos policiales, contando con profesionalismo, conocimiento y una prosa narrativa que mantiene atrapado a la audiencia.

En este ciclo, ambos narraran casos policiales famosos, misteriosos que forman parte de la historia policial argentina, como así también tratarán episodios que conmovieron al mundo, aportando una mirada fresca con diversos análisis. Cabe destacar que en el último año, Oriana Sabatini incursionó en formatos actuales como es el podcast, lanzando A dónde vamos cuando soñamos, donde se adentraba con profesionales y entrevistados a las diversas temáticas de su interés, principalmente relacionadas con el amuerte.

Este nuevo lanzamiento, generó diversas especulaciones sobre una posible mudanza de la modelo y el jugador a la Argentina, ya que los rumores indican que Dybala podría ser el nuevo integrante de Boca. Sin embargo, el programa tendrá una modalidad de ser un contenido on demand, no será parte de un ciclo en vivo del canal, sino que se emitirá una vez por semana mediante Youtube. Por esta razón, se podría descartar el traslado de la pareja al país, ya que Oriana Sabatini y Paulo Kablan ya grabaron el contenido que saldra proximamente.