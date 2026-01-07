Revelan el motivo de la pelea de Martín Demichelis y su novia Micaela: “Van 48 horas de mucha tensión”

La tranquilidad del verano en Punta del Este se vio alterada por un episodio inesperado que tuvo como protagonistas a Martín Demichelis y su novia, Micaela. Las imágenes difundidas en el programa Puro Show mostraron una escena de alta tensión entre ambos durante un almuerzo en un exclusivo balneario, lo que rápidamente despertó rumores.

Martín Demichelis discutiendo en un auto con su novia

Si bien el material emitido no tiene audio, los gestos, las actitudes y el contexto bastaron para encender las alarmas. Según relataron en el ciclo conducido por Pampito y Matías Vázquez, el conflicto no habría sido un simple desacuerdo momentáneo, sino el desenlace de varias horas de malestar acumulado entre Martín Demichelis y su actual pareja.

Las razones de la brutal discusión

De acuerdo a la información que trascendió en televisión, el enfrentamiento entre Martín Demichelis y Micaela estaría vinculado a una discusión previa que venía arrastrándose desde hacía al menos dos días. “Van 48 horas de mucha tensión”, aseguraron en el programa, dando a entender que el clima entre ellos ya estaba cargado antes del episodio en La Susana Beach, en José Ignacio.

Durante el almuerzo, ese malestar habría terminado de explotar. Testigos indicaron que Micaela se levantó visiblemente molesta y se retiró sola hacia su auto, mientras Martín Demichelis permanecía en la mesa por algunos minutos antes de ir tras ella. Fue en ese momento cuando se registraron las imágenes más comentadas: él gesticulando de forma exaltada dentro del vehículo y ella con una actitud de incomodidad evidente.

El vínculo que pende de un hilo

El episodio no solo expuso la intimidad de la pareja, sino que también abrió interrogantes sobre el futuro del vínculo. En Puro Show señalaron que, tras la pelea, Micaela habría manifestado su intención de poner fin a la relación con Martín Demichelis, aunque hasta el momento no hubo confirmación oficial por parte de ninguno de los dos.

Cabe recordar que la relación entre Martín Demichelis y la joven, dedicada al rubro de la estética, lleva aproximadamente tres meses y se hizo pública luego de que fueran vistos juntos en una fiesta en Mendoza. Todo esto ocurrió en paralelo a la reciente separación del exfutbolista de Evangelina Anderson, con quien tiene hijos, un detalle que suma sensibilidad al contexto.