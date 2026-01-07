Confirman la separación de Wanda Nara y Martín Migueles: "Ella lo dejó y él se arrastra para volver"

Después de pasar unos días de descanso en Punta del Este, Wanda Nara volvió a quedar en el centro de la escena mediática. En las últimas horas se confirmó su separación de Martín Migueles, el personal trainer con el que había iniciado un romance meses atrás. La noticia fue revelada por Yanina Latorre y rápidamente generó repercusión.

Confirman la separación de Wanda Nara y Martín Migueles

Según contó la conductora en Sálvese quien pueda (América TV), la decisión habría sido tomada por la propia Wanda Nara tras enterarse de una serie de situaciones que terminaron por quebrar su confianza. “Ella lo dejó y él se arrastra para volver”, aseguró Yanina Latorre, al referirse al estado actual del vínculo.

De acuerdo a la información que trascendió, el detonante principal habría sido la aparición de supuestos mensajes que Migueles le habría enviado a Claudia Ciardone, invitándola a salir. “Wanda no le cree nada”, remarcó la expanelista de LAM, quien explicó que el tema se habló durante la estadía en Uruguay y que la empresaria se sintió profundamente afectada por la situación.

Además, Yanina Latorre deslizó que no solo el episodio con Claudia Ciardone habría influido en la ruptura, sino también las causas judiciales que involucran al personal trainer y que seguirían avanzando. “Hay dos ventanas abiertas: lo de Ciardone y las investigaciones que siguen su curso”, explicó la conductora, dando a entender que el contexto no ayudó a recomponer la relación.

Wanda Nara y Martín Migueles en Punta del Este (RS Fotos)

Si bien la separación se habría producido hace aproximadamente una semana, Wanda Nara habría optado por no blanquearla de inmediato. Según trascendió, la empresaria buscó preservar a sus hijos y evitar una exposición abrupta mientras aún compartían el viaje.

Los polémicos mensajes de Migueles a Ciardone

Uno de los elementos que más repercusión mediática generó en la reciente crisis entre Wanda Nara y Martín Migueles fueron los mensajes y llamados que el empresario le envió a su ex pareja, Claudia Ciardone, en pleno desarrollo de su relación con la mediática. Según relató la exvedette en La mañana con Moria, el primer contacto data del 2 de diciembre, cuando el personal trainer la buscó a través de un conocido en común y luego continuó enviándole mensajes y comunicándose con ella en varias oportunidades durante ese mes.

Tal como mencionó, Claudia describió que ese intento de reencuentro no fue casual ni inocente, sino que Migueles buscaba algo más que un simple café: le dijo que quería “revivir momentos pasados” y manifestó intenciones de un encuentro íntimo, lo que ella consideró inapropiado dada la exposición pública de la pareja en ese momento.

Claudia Ciardone

Además, también recordó que, tras conocerse por unos tres meses, él llegó a pedirle exclusividad y quería mostrarse todo el tiempo con ella, algo a lo que ella no accedió porque estaba conociendo a otra persona.

Por último, la modelo calificó al empresario de “maleducado” e “irrespetuoso” por la manera en que manejó la situación, y aclaró que no tiene nada en contra de Wanda, a quien describe como “muy buena persona”. Este testimonio no sólo encendió las alarmas dentro de la farándula sino que aportó contexto al porqué de las tensiones que desembocaron en la separación de la pareja.